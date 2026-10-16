Hajduk nakon pobjede nad Ajaxom na 10. mjestu Konferencijske lige: Evo tko još čeka Bijele na putu prema nokaut-fazi

Hajduk je na najbolji način započeo nastup u Konferencijskoj ligi. Splitska momčad na Poljudu je svladala nizozemski Ajax rezultatom 2:1 i osvojila prva tri boda u ligaškoj fazi europskog natjecanja.

Pobjeda protiv uglednog nizozemskog kluba donijela je Bijelima odličan početak europske sezone, a nakon odigranog prvog kola Hajduk se nalazi na desetom mjestu ukupnog poretka s tri boda i gol-razlikom 2:1.

Do završetka ligaške faze Splićane očekuje još pet utakmica, tijekom kojih će pokušati osigurati plasman u nokaut-fazu natjecanja.

Hajduk već 22. listopada čeka novo europsko gostovanje

Prvi sljedeći izazov za momčad s Poljuda bit će gostovanje u Švicarskoj kod Thuna, zakazano za 22. listopada.

Švicarski predstavnik nije uspješno otvorio natjecanje jer je u prvom kolu poražen od Twentea rezultatom 1:0. Tako će protiv Hajduka tražiti prve bodove.

Nakon toga Bijeli će 5. studenoga gostovati kod Lincoln Red Impsa, koji također nakon prvog kola nema osvojenih bodova.

Slijede dvije uzastopne domaće utakmice. Hajduk će 26. studenoga ugostiti belgijski Sint-Truidense, koji je natjecanje otvorio pobjedom 2:0 protiv Iberije Tbilisi i već ima tri boda.

Posljednji europski susret na Poljudu u ligaškoj fazi na rasporedu je 10. prosinca, kada u Split stiže danski Nordsjælland, koji je u prvom kolu osvojio bod.

Europsku godinu Hajduk će zaključiti 17. prosinca gostovanjem kod Midtjyllanda, još jednog danskog predstavnika koji je na početku natjecanja remizirao.

Raspored preostalih Hajdukovih utakmica

22. listopada: Thun – Hajduk (Thun: 0 bodova)

5. studenoga: Lincoln Red Imps – Hajduk (Lincoln: 0 bodova)

26. studenoga: Hajduk – Sint-Truidense (Sint-Truidense: 3 boda)

10. prosinca: Hajduk – Nordsjælland (Nordsjælland: 1 bod)

17. prosinca: Midtjylland – Hajduk (Midtjylland: 1 bod)

Što Hajduku treba za prolazak dalje?

U novom formatu Konferencijske lige svih 36 klubova nalazi se na zajedničkoj ljestvici, a konačni plasman određuje tko će nastaviti europsku sezonu.

Prvih osam momčadi nakon završetka ligaške faze izborit će izravan plasman u osminu finala.

Klubovi koji završe između devetog i 24. mjesta igrat će dodatno doigravanje za ulazak među 16 najboljih, dok će momčadi od 25. do 36. mjesta završiti natjecanje.

Hajduk se trenutačno nalazi na desetoj poziciji, što bi mu, kada bi ligaška faza sada završila, donijelo nastup u doigravanju.

Ipak, do konačnog raspleta ostalo je još pet kola, a poredak će se mijenjati ovisno o rezultatima svih sudionika.

Pobjeda protiv Ajaxa odličan je poticaj za nastavak

Tri boda osvojena protiv Ajaxa važna su za Hajdukove ambicije u Europi, osobito jer je riječ o pobjedi protiv kluba s velikim međunarodnim iskustvom.

Pred Splićanima je sada prilika da na gostovanjima kod Thuna i Lincoln Red Impsa dodatno povećaju bodovni učinak prije zahtjevnih utakmica u završnici ligaške faze.

Početak je obećavajući, no ključne utakmice tek slijede. Hajduk će u idućih pet susreta pokušati potvrditi uspjeh s Poljuda i osigurati nastavak europske sezone nakon prosinca.