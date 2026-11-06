Hajduk najveći gubitnik trećeg kola Konferencijske lige: Evo što Bijelima treba za prolazak dalje

Nakon odličnog ulaska u Konferencijsku ligu i pobjeda protiv Ajaxa i Thuna, Hajduk je na Gibraltaru doživio neugodan udarac. Umjesto treće uzastopne pobjede, kojom bi znatno povećao izglede za prolazak dalje, splitska momčad ostala je bez bodova protiv Lincoln Red Impsa.

Takav rasplet odrazio se i na projekcije plasmana u završnicu natjecanja.

Hajduk najveći gubitnik, Ajax najveći dobitnik

Prema izračunima platforme Football Meets Data, Hajduk je nakon trećeg kola zabilježio najveći pad izgleda za uspjeh u nastavku Konferencijske lige.

Procjene se temelje na 100.000 simulacija završnice natjecanja, pri čemu se analiziraju mogući rezultati preostalih utakmica i njihov utjecaj na konačni poredak.

Dok je Hajduk doživio najveći pad, najveći napredak ostvario je Ajax. Nizozemskom klubu izgledi za plasman među osam najboljih porasli su za 35 posto.

Riječ je o značajnoj promjeni u projekcijama, osobito ako se uzme u obzir da je Hajduk upravo protiv Ajaxa ostvario jednu od svojih dviju pobjeda na početku natjecanja.

Tri utakmice odlučuju o europskoj sudbini Bijelih

Unatoč porazu na Gibraltaru, Hajduk i dalje ima realnu priliku izboriti nastavak europskog natjecanja.

Do kraja ligaške faze preostala su još tri kola, a raspored donosi dvije utakmice na Poljudu i jedno gostovanje.

Bijeli će pred svojim navijačima ugostiti belgijski St. Truiden i danski Nordsjælland, dok ih u gostima očekuje susret s još jednim danskim predstavnikom, Midtjyllandom.

Upravo bi domaće utakmice mogle imati ključnu ulogu u borbi za prolazak dalje, a svaki osvojeni bod mogao bi se pokazati iznimno važnim u konačnom poretku.

[🟢 UECL Top 8 probability changes] 📈 🇳🇱 Ajax the absolute winners of the week with +35% in Top 8 chances! 📉 🇭🇷 Hajduk Split and 🇮🇹 Atalanta with biggest setbacks after unexpected dropping of points vs Lincoln and Kairat, respectively https://t.co/V1Ett0qUVP — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2026

Koliko je bodova potrebno za prolazak?

U ligaškoj fazi Konferencijske lige sudjeluje 36 klubova, a svaka momčad odigrat će šest utakmica.

Osam najboljih klubova izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi od devetog do 24. mjesta nastaviti natjecanje kroz dodatni play-off.

Za preostalih 12 klubova europska sezona završava nakon ligaške faze.

Pogled na prošlu sezonu pokazuje da bi sedam bodova moglo biti dovoljno za prolazak, ali bez ikakvog jamstva.

Naime, četiri kluba s takvim učinkom uspjela su izboriti nastavak natjecanja. Riječ je o KuPS Kuopiju, Škendiji, Zrinjskom i Sigmi Olomouc.

S druge strane, Universitatea Craiova i Lincoln također su osvojili sedam bodova, ali im to nije bilo dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi.

To pokazuje koliko u izjednačenom natjecanju mogu odlučivati gol-razlika i ostali kriteriji poretka.

Ništa još nije izgubljeno

Hajduk nakon tri odigrana kola ima šest bodova, što znači da mu već sljedeća pobjeda može značajno povećati izglede za nastavak europskog puta.

Iako su projekcije nakon poraza na Gibraltaru postale nepovoljnije, one nisu konačan rasplet natjecanja, nego statistička procjena mogućih scenarija.

Pred Bijelima su još tri utakmice u kojima mogu popraviti svoju poziciju i izboriti plasman u nokaut-fazu.

Poraz od Lincoln Red Impsa zato predstavlja ozbiljan korak unatrag, ali europska sudbina Hajduka još je otvorena.

Standings provided by Sofascore