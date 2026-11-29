Nogometaši Hajduka danas od 18 sati na Poljudu dočekuju Rudeš u posljednjoj utakmici 15. kola SuperSport HNL-a. Momčad Gonzala Garcíje tražit će povratak na pobjedničke staze nakon što je u četvrtak pred svojim navijačima poražena od belgijskog Sint-Truidensea rezultatom 0:2.

Situacija u domaćem prvenstvu za Splićane je znatno povoljnija. Hajduk je nanizao tri prvenstvene pobjede, svladavši Goricu (5:0), Osijek (1:0) i Lokomotivu (2:1). Bijeli su vodeća momčad prvenstva s 32 osvojena boda, četiri više od drugoplasiranog Dinama, koji ima utakmicu manje.

Rudeš ne treba podcijeniti

Zagrebačka momčad trenutačno zauzima osmo mjesto sa 16 osvojenih bodova. Iako Hajduk u susret ulazi kao veliki favorit, Rudeš je ove sezone pokazao da može iznenaditi i kvalitetnije suparnike, među kojima je i Dinamo.

U prvom ovosezonskom međusobnom susretu Hajduk je slavio s uvjerljivih 4:0. Dodatni optimizam Bijelima ulijeva činjenica da ove sezone još nisu izgubili prvenstvenu utakmicu na Poljudu, gdje su ostvarili šest pobjeda i jedan remi.

Gdje gledati utakmicu Hajduka i Rudeša?

Svi navijači koji danas neće biti na tribinama Poljuda utakmicu će moći pratiti u izravnom televizijskom prijenosu na kanalima MAXSport 1 i HDTV. Televizijski prijenos na MAXSportu prema objavljenom rasporedu počinje u 17:55 sati. Glavni sudac današnjeg susreta bit će Marko Crnojević iz Novske, dok će u VAR sobi biti Igor Pajač i Goran Pataki.