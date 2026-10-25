Hajduk na korak do europskog proljeća: Evo kolike su mu šanse za prolazak i tko mu prijeti u nastavku natjecanja

Hajduk nastavlja s odličnim rezultatima u Europi. Splitska momčad slavila je na gostovanju kod Thuna s 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige, a jedini pogodak postigao je Brazilac Dalisson. Nakon uvodne pobjede protiv Ajaxa (2:1), Bijeli imaju maksimalnih šest bodova i nalaze se na osmom mjestu ligaške ljestvice.

Momčad Gonzala Garcije ostvarila je čak deset pobjeda u posljednjih 11 utakmica, a jedina mrlja u tom razdoblju težak je poraz od Rijeke. Hajduk pritom drži vrh hrvatskog prvenstva, dok je u Europi nadomak plasmana u nokaut-fazu.

Hajduk ima 97 posto izgleda za prolazak

Prema projekcijama analitičke stranice Football Meets Data, Hajduk ima čak 97 posto izgleda za plasman u drugi krug Konferencijske lige, odnosno nastavak europskog natjecanja na proljeće.

Procjenjuje se da bi već sedam osvojenih bodova moglo biti dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi ligaške faze, dok bi osam ili više bodova trebalo osigurati mjesto u doigravanju.

Momčadi koje ligašku fazu završe između devetog i 24. mjesta igrat će doigravanje za osminu finala, dok prvih osam momčadi ostvaruje izravan plasman u osminu finala.

Tko bi mogao čekati Hajduk?

Football Meets Data objavio je i projekcije mogućih protivnika Hajduka u doigravanju. Među njima su Monaco, Kopenhagen, Lugano, Brighton, Atalanta, Getafe, Freiburg, Mjällby, Twente i Nordsjælland.

Hajduk do kraja ligaške faze očekuju još četiri utakmice, a prva je gostovanje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru 5. studenoga. Gibraltarska momčad u prva dva kola upisala je dva poraza.

Raspored Hajduka do kraja ligaške faze

5. studenoga: Lincoln Red Imps – Hajduk

26. studenoga: Hajduk – St. Truidense

10. prosinca: Hajduk – Nordsjælland

17. prosinca: Midtjylland – Hajduk

S obzirom na dosadašnje rezultate i povoljne projekcije, Hajduk ima odličnu priliku osigurati europsko proljeće, a nastavak natjecanja mogao bi mu donijeti susrete s nekim od poznatih europskih klubova.