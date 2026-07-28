Hajduk na Cipru brani dva gola prednosti, gostujući sektor gotovo je rasprodan

Nogometaši Hajduka u četvrtak, 30. srpnja, gostuju kod Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Susret se igra u Limassolu s početkom u 19 sati po hrvatskom, odnosno u 20 sati po lokalnom vremenu.

Bijeli na Cipar stižu s prednošću nakon što su u prvom susretu na Poljudu slavili rezultatom 2:0. Mrežu ciparskog prvaka najprije je sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca zatresao Michele Šego, dok je konačan rezultat postavio Dario Melnjak nakon asistencije Mathieua Acapandija.

Svih 550 ulaznica je prodano

Hajduk će i na Cipru imati značajnu podršku svojih navijača. Splitskom klubu pripalo je 550 ulaznica za gostujući sektor, a njihova prodaja organizirana je putem interneta. Kako su nam javili iz Hajduka, cijeli raspoloživi kontingent gotovo je rasprodan. To znači da će Bijele u važnom europskom dvoboju s tribina bodriti možda i preko 500 navijača.

Pafos europske utakmice igra u Limassolu

Iako Pafos domaće prvenstvene utakmice igra u svom gradu, europske suparnike dočekuje na stadionu Alphamega u Limassolu jer njihov matični stadion ne zadovoljava potrebne kriterije za odigravanje međunarodnih utakmica.

Stadion Alphamega prima približno 10.800 gledatelja, a Hajduk će na njemu pokušati sačuvati dva pogotka prednosti i izboriti plasman u sljedeće kolo kvalifikacija za Europsku ligu.