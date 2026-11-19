Hajduk je pokrenuo aukciju posebne majice s brojem 44, koju je u Hamburgu osobno potpisao Mario Vušković. Riječ je o majici koju su hajdukovci nosili uoči utakmice, obilježavajući Vuškovićev povratak na teren nakon čak 1467 dana.

Emotivni trenutak u Hamburgu obilježila je poruka „Ti si naš i mi smo tvoji!”, kojom su hajdukovci još jednom pokazali koliko im znači nekadašnji igrač splitskog kluba.

U znak podrške Vuškoviću su pripremili posebne majice s njegovim brojem 44 na leđima. Jednu od njih Mario je potpisao, a sada će dobiti novog vlasnika putem Hajdukove aukcije.

„Ti si naš i mi smo tvoji! Rečenica koja je u Hamburgu rekla sve. Hajdukovci su prije početka utakmice nosili posebne majice s brojem 44 na leđima i tako dočekali Marijev povratak na teren nakon 1467 dana”, poručili su iz Hajduka.

Navijači i kolekcionari koji žele doći do ovog posebnog primjerka mogu sudjelovati u licitaciji putem službenog Hajdukova webshopa.

Aukcija je otvorena na stranici shop.hajduk.hr, a završava u subotu, 21. studenoga, u 19 sati.