Hajduk među osam najboljih u Europi! Iza Bijelih ostali Ajax, Atalanta, Brighton i brojni velikani

Hajduk je nakon dva kola Konferencijske lige na osmom mjestu ljestvice sa svih šest bodova. Momčad Gonzala Garcije u prvom je kolu na Poljudu pobijedila Ajax 2:1, a u drugom je na gostovanju svladala švicarski Thun 1:0 pogotkom Dalissona. Splitski klub tako je ostvario savršen početak europske sezone i trenutačno se nalazi na poziciji koja vodi izravno u osminu finala.

Posebno impresivno izgleda pogled na ostatak ljestvice. Hajduk je ispred brojnih europskih velikana, među kojima su Brighton, Kopenhagen, Ajax, Atalanta, Braga, Freiburg i Crvena zvezda. Nakon dva kola samo sedam momčadi ima bolji plasman od splitskog kluba, a sve imaju jednak broj bodova.

Tko je ispred Hajduka?

Na prvom je mjestu grčki Panathinaikos, koji ima šest bodova i gol-razliku 7:2. Grci su nakon pobjede protiv Borca iz Banje Luke (2:1) uvjerljivo svladali Kairat u Kazahstanu (5:1). Slijede Lugano, Brann, Trabzonspor, Twente i Monaco, svi sa šest bodova i gol-razlikom +4.

Sedmi je Hajdukov budući protivnik, belgijski Sint-Truidense, koji također ima šest bodova, ali gol-razliku +3. Hajduk je osmi sa šest bodova i gol-razlikom 3:1. Ispred Hajduka, dakle, nema ni Ajaxa, ni Atalante, ni engleskog Brightona, koji se ubrajaju među najzvučnije sudionike ovogodišnje Konferencijske lige.

Hajduk ispred Ajaxa, Atalante, Brightona i Crvene zvezde

Brighton, koji je u prvom kolu pobijedio Kauno Žalgiris 4:0, u drugom je odigrao 0:0 protiv Jabloneca. Engleski predstavnik tako je ostao na četiri boda i zauzima deveto mjesto. Odmah iza njega nalazi se Kopenhagen, također s četiri boda.

Ajax, kojeg je Hajduk prošlog tjedna svladao na Poljudu, u drugom je kolu pobijedio Atalantu 2:0 i popeo se na 13. mjesto s tri boda. Talijanska momčad, koja je u prvom kolu svladala Pafos 3:1, sada je tek 15. s tri boda.

Ispod Hajduka nalaze se i Braga na 16. mjestu, Freiburg na 18., Crvena zvezda na 22. te Getafe na 30. mjestu. Španjolski klub u drugom je kolu doživio težak domaći poraz 2:5 od Lugana, piše Index.

Hajduk trenutačno ide izravno u osminu finala

Prema sustavu natjecanja, osam najboljih momčadi nakon šest kola ligaške faze izravno će se plasirati u osminu finala Konferencijske lige. Klubovi od devetog do 24. mjesta igrat će dodatno doigravanje, dok će oni od 25. do 36. mjesta završiti europski nastup.

Hajduk je s dvije pobjede već napravio veliki korak prema europskom proljeću. U preostala četiri kola čekaju ga gostovanje kod Lincoln Red Impsa, domaće utakmice protiv Sint-Truidensea i Nordsjællanda te gostovanje kod Midtjyllanda.

Prvi sljedeći susret igrat će 5. studenoga na Gibraltaru. Nova pobjeda dovela bi ga do devet bodova i dodatno približila plasmanu u nokaut-fazu. Nakon godina neuspjeha u europskim kvalifikacijama, Hajduk sada ima priliku izboriti proljeće u Europi, a nakon prve dvije utakmice nalazi se među osam najboljih klubova natjecanja.