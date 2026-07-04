Hajduk: Livaja se odbio ispričati stožeru i trenirati, čeka ga novi sastanak s Garcijom i Grafom

Marko Livaja (32) danas je trebao ponovno trenirati s prvom momčadi Hajduka, što smo najavili u petak. Međutim, kapetan splitskog kluba nije se pojavio na treningu. Podsjetimo, najveća zvijezda Hajduka proteklog vikenda potjerana je s priprema u Sloveniji "zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama" na Bledu.

Iz Hajduka su za Index odgovorili:

"Marko Livaja danas se sastao sa sportskim direktorom, ali nije trenirao s momčadi, budući da je odbio ispričati se stručnom stožeru, a nije pristao ni odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zato je današnji trening odradio individualno u teretani. Za sutra je zakazan sastanak između Marka Livaje, trenera Garcije i Roberta Grafa, sa svrhom pronalaska najboljeg i konačnog rješenja, kako za Klub tako i za igrača."

Već održana dva sastanka

Hajduk je ranije objavio kako Livaja nije na transfer-listi i kako se s njim računa i u novoj sezoni. Kako je potvrđeno za Index, Livaja je, sa svojim menadžerom, jučer i prije tri dana održao sastanak s predsjednikom kluba Ivanom Bilićem.

O čemu su konkretno razgovarali, nije poznato, ali znamo da je Hajduk svog kapetana prijavio na UEFA popis igrača za utakmicu sa Žilinom, koja se igra u četvrtak, 9. srpnja u sklopu prvog pretkola Europa lige. Hoće li ga trener Gonzalo Garcia koristiti i kako će se općenito situacija odvijati, otvoreno je pitanje.

Što je Hajduk objavio 30. lipnja?

"Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost.

Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije .

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening", stajalo je u priopćenju Hajduka.

"Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi.

Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa.

Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije. O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala", naveo je Hajduk u priopćenju objavljenom 30. lipnja.

Bliži se Europa

Hajduk će u četvrtak, 9. srpnja igrati prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija Europa lige protiv Žiline na Poljudu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Hajduk je kao nenositelj ždrijebom doznao da će, izbaci li Žilinu, ići na ciparski Pafos u drugom pretkolu EL-a. Te su utakmice na rasporedu 23. i 30. srpnja. Kako bi ušao u glavnu fazu Europa lige, Hajduk mora proći četiri suparnika.

Ako Hajduk ispadne od Žiline u prvom pretkolu Europa lige, spušta se u Konferencijsku ligu i to njezino drugo pretkolo. Ždrijeb je odredio da će, ako se to dogodi, igrati protiv poljske Katowice. Kada bi pao u drugo pretkolo, morao bi izbaciti tri suparnika kako bi ušao u glavnu fazu trećerazrednog europskog natjecanja.

Podijeljena mišljenja

U anketi na Indexu pitali smo vas jeste li na strani Marka Livaje ili Hajdukove uprave, odnosno sportskog direktora Roberta Grafa i trenera Gonzala Garcije. Vaši odgovori bili su u omjeru 50:50. Pola vas je na strani Hajdukovog kapetana, dok je polovica protiv njega.

Brojni su zauzeli Livajinu stranu u ovom sukobu i dali mu javnu podršku. Napravili su to Luka Vušković sa Svjetskog prvenstva, bivši igrač i trener kluba Igor Štimac, bivši sportski direktor kluba Goran Vučević, a odluku kluba kritizirao je i bivši izbornik hrvatske reprezentacije Ante Čačić.