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Hajduk kažnjen s 10.000 eura zbog rasizma i diskriminacije, 3.500 zbog pirotehnike

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a izrekao je kazne za prekršaje iz 2. kola. Hajduk je zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije kažnjen ukupno s 10.000 eura, dok je Lokomotivi zbog nesportskog ponašanja ekipe izrečena kazna od 700 eura

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 2. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Lokomotiva - Gorica (8. kolovoza 2026.)

Lokomotiva

Nesportsko ponašanje ekipe, članak 53., stavak 1., točka a. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 700 eura

Hajduk - Istra 1961 (9. kolovoza 2026.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., stavak 1., u svezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 3.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

Kazna: 6.500 eura

Na temelju odredbe članka 38., stavka 1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.

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