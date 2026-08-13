Hajduk kažnjen s 10.000 eura zbog rasizma i diskriminacije, 3.500 zbog pirotehnike

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 2. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Lokomotiva - Gorica (8. kolovoza 2026.)
Lokomotiva
Nesportsko ponašanje ekipe, članak 53., stavak 1., točka a. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 700 eura
Hajduk - Istra 1961 (9. kolovoza 2026.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., stavak 1., u svezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 3.500 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 6.500 eura
Na temelju odredbe članka 38., stavka 1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.