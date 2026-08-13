Hajduk kažnjen s 10.000 eura zbog rasizma i diskriminacije, 3.500 zbog pirotehnike

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a izrekao je kazne za prekršaje iz 2. kola. Hajduk je zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije kažnjen ukupno s 10.000 eura, dok je Lokomotivi zbog nesportskog ponašanja ekipe izrečena kazna od 700 eura