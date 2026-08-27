HAJDUK JE U EUROPI Garcia u suzama dao izjavu na press-konferenciji

Hajduk je izborio plasman u Konferencijsku ligu! Bijeli su nakon velike drame i produžetaka na gostovanju svladali poljski Raków rezultatom 3:2 te tako izborili europsku jesen. Ovo će Hajduku biti prvi nastup u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja nakon čak 16 godina. Posljednji put Bijeli su europsku jesen igrali u sezoni 2010./2011., kada su nastupili u skupini Europske lige.

Prva utakmica play-offa Konferencijske lige na Poljudu završila je rezultatom 2:2, a jednako je bilo i nakon 90 minuta uzvrata u Poljskoj. Odluka je tako pala u produžecima, u kojima je Hajduk stigao do pobjedničkog pogotka za konačnih 3:2 i veliko slavlje.

U nastavku uživo pratite izjave s konferencije za medije.

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Gonzalo Garcia došao u suzama na press-konferenciju

Gonzalo Garcia prokomentirao je utakmicu: "Što reći, jako sam emotivan i jako sam ponosan na ove momke, to im uvijek govorim, imaju nevjerojatnu atmosferu u svlačionici. Hajduk je velik klub i ovo zaslužuje. Nismo nikako odustali, zabili smo rano i jako sam sretan kada vidim kako igraju. Nisam očekivao da ću biti ovako emotivan, hvala igračima."

Što je Sigur rekao igračima?

Da moraju poginuti. Jako sam sretan i zbog njega i Pukija koji znaju što ih čeka. Što reći osim da su momci nevjerojatni.

Nakon toga igrači su ušli u press i polijevali Garciju te slavili, a Garcia se ispričao domaćinima na "neredu". "Najdublje se ispričavam domaćinima na neredu."

Bili ste često kritizirani. Zašto?

Zato što sam radio ono što sam želio. Nisam osjećao toliko kritiziranje već podršku ljudi na ulici i gdje god sam došao. Neki ljudi su vidjeli da ova momčad ide u dobrom smjeru. Uvijek smo slijedili svoju ideju u koju smo vjerovali.

Je li Rokas mogao bolje zaključiti priču?

Mislim da ne, on je jako veliki radnik i talent, a i sami znate da je puno napredovao u zadnje vrijeme. Plakali smo Pukštas i ja zajedno danas. Ovo je najbolji način za njega da napusti klub. Ponosan sam jer ga vidim na ovakvoj razini. Sigura isto, a i njega ćemo možda već sutra vidjeti u novom klubu",