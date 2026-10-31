Close Menu

Hajduk izdao važnu obavijest uoči današnje utakmice: Na Poljudu pojačane kontrole!

Pojačane provjere provodit će se na svim ulazima na stadion

Hajduk je uoči današnje utakmice protiv Gorice na Poljudu uputio važnu obavijest svim navijačima koji planiraju doći na stadion. Na svim ulazima bit će pojačane kontrole ulaznica i identifikacijskih isprava.

Bijeli danas, u subotu 31. listopada, s početkom u 15 sati na Poljudu dočekuju Goricu u susretu 12. kola SuperSport HNL-a.

Iz kluba su upozorili da će se prilikom ulaska na stadion posebno provjeravati valjanost ulaznica, ali i podudarnost podataka navedenih na njima s podacima na identifikacijskim ispravama.

To znači da bi navijači uz ulaznice trebali imati pripremljene i identifikacijske dokumente kako bi ih mogli predočiti prilikom kontrole.

Pojačane provjere provodit će se na svim ulazima na stadion, poručili su iz Hajduka.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0