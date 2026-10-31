Hajduk izdao važnu obavijest uoči današnje utakmice: Na Poljudu pojačane kontrole!

Hajduk je uoči današnje utakmice protiv Gorice na Poljudu uputio važnu obavijest svim navijačima koji planiraju doći na stadion. Na svim ulazima bit će pojačane kontrole ulaznica i identifikacijskih isprava.

Bijeli danas, u subotu 31. listopada, s početkom u 15 sati na Poljudu dočekuju Goricu u susretu 12. kola SuperSport HNL-a.

Iz kluba su upozorili da će se prilikom ulaska na stadion posebno provjeravati valjanost ulaznica, ali i podudarnost podataka navedenih na njima s podacima na identifikacijskim ispravama.

To znači da bi navijači uz ulaznice trebali imati pripremljene i identifikacijske dokumente kako bi ih mogli predočiti prilikom kontrole.

Pojačane provjere provodit će se na svim ulazima na stadion, poručili su iz Hajduka.