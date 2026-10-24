Hajduk ispred Crvene zvezde i još nekih poznatih klubova! Objavljena prognoza, evo kolike su šanse Bijelih za europsko proljeće

Splitski Hajduk ove sezone ponovno sanja europsko proljeće. Nakon dvije odigrane utakmice u ligaškoj fazi Konferencijske lige, momčad s Poljuda ima maksimalnih šest bodova, a matematičke simulacije daju razloga za optimizam među navijačima Bijelih. Prema najnovijoj projekciji platforme Football Meets Data, Hajduk ima 64 posto izgleda za plasman u osminu finala Konferencijske lige, čime se nalazi ispred nekih poznatih europskih klubova. Podsjetimo, Hajduk je u drugom kolu svladao švicarski Thun rezultatom 1:0 i tako upisao drugu pobjedu u natjecanju.

Hajduk ispred Crvene zvezde i Midtjyllanda

Zanimljivo je da analitičari Hajduku daju veće izglede za plasman među 16 najboljih nego pojedinim klubovima s bogatim europskim iskustvom. Tako Crvena zvezda, prema istoj projekciji, ima 54 posto izgleda za osminu finala, danski Midtjylland 51 posto, španjolski Getafe 40 posto, a ciparski Pafos 34 posto. S druge strane, najveće izglede za plasman u osminu finala imaju Monaco s 94 posto, Brighton s 91 posto te Atalanta s 88 posto. Važno je naglasiti da se radi o matematičkim procjenama temeljenima na simulacijama, a ne o zajamčenim rezultatima.

Može li Hajduk otići još dalje?

Osim izgleda za prolazak u osminu finala, Football Meets Data objavio je i procjene mogućnosti osvajanja Konferencijske lige. Hajduku se za osvajanje natjecanja daje jedan posto šanse. Iako je riječ o relativno maloj vjerojatnosti, zanimljivo je da se splitski klub nalazi na popisu momčadi kojima matematički model daje izglede za osvajanje europskog trofeja. Najveći favorit prema ovoj projekciji je engleski Brighton, kojem se daje 24 posto izgleda za osvajanje natjecanja. Slijede talijanska Atalanta i francuski Monaco s po 10 posto, dok Freiburg i Ajax imaju po devet posto.

Bijelima slijede novi europski izazovi

Hajduk sljedeću utakmicu u Konferencijskoj ligi igra 5. studenoga, kada gostuje kod Lincolna na Gibraltaru. Nakon toga čekaju ga susreti protiv Sint-Truidena, Nordsjællanda i Midtjyllanda. Prema projekciji Football Meets Data objavljenoj 23. listopada, Hajduk ima čak 97 posto izgleda za plasman među 24 najbolje momčadi, odnosno u nokaut-fazu natjecanja. Podsjetimo, osam najboljih momčadi ligaške faze izravno će izboriti osminu finala, dok će klubovi plasirani od devetog do 24. mjesta igrati dodatno doigravanje.

Pred Hajdukom su tako četiri važne europske utakmice, a dosadašnji rezultati i matematičke projekcije pokazuju da je nastavak europske sezone itekako izgledan.