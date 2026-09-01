Hajduk ima novog igrača

HNK Hajduk i Montpellier HSC postigli su dogovor o transferu 22-godišnjeg veznjaka Khalila Fayada koji je s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. U Hajduku će Fayad nositi dres s brojem 8, a treninzima se priključuje u srijedu kada prva momčad nastavlja s radom.

Khalil je rođen 9. lipnja 2004. godine u Montpellieru, a u istoimenom klubu koji se trenutačno natječe u drugom razredu francuskog nogometa, proveo je čitavu nogometu karijeru. Prvi profesionalni ugovor potpisao s Montpellierom potpisao je prije tri godine te je od tada za prvu momčad odigrao 67 utakmica u Ligue 1 te prošle sezone 20 utakmica u Ligue 2. Ukupno je u 87 seniorskih nastupa postigao 4 pogotka uz tri asistencije.

Posjeduje francusko i marokansko državljanstvo, a u mlađim uzrastima nastupao je za reprezentaciju Francuske, sve do U-20 kategorije.

- Zadovoljstvo nam je što se Khalil priključio našoj momčadi. Radi se o vrlo talentiranom i tehnički nadarenom veznjaku koji donosi dodatnu kvalitetu i raznovrsnost našem veznom redu. Njegova prirodna pozicija je "osmica" ali može kvalitetno odraditi sve uloge u veznom redu, uključujući "šesticu" i "desetku". Sjajan prvi dodir, vizija i progresivna dodavanja daju mu velike mogućnosti u posjedu, dok inteligentnim kretnjama i sposobnošću pronalaska prostora između protivničkih linija omogućuje našoj momčadi dodatne opcije u build-upu i napadačkim akacijama. Može igrati u visokom intenzitetu te jako dobro reagira na obrambenuj i napadačku tranziciju. Iako nije fizički najdominantniji igrač, pokazuje ogromnu volju i natjecateljski duh u svim vrstama duela. Smatramo da posjeduje veliki prostor za napredak i daljnji razvoj svoje igre. Tijekom dosadašnjeg dijela karijere pokazao je kvalitetu, ali još nije u potpunosti ispunio svoj potencijal. Cijelu karijeru proveo je u Montpellieru, a ovaj korak prilika je da izađe iz komfor zone, preuzme veću odgovornost i prijeđe na jedan veći nivo. Mi smo sredina koja mu može pružiti uvjete za to, a uvjeren sam da će njegova tehnička kvaliteta, raznovrsnost i nogometna inteligencija dati novu dimenziju našem veznom redu - ovako je novog igrača opisao sportski direktor Robert Graf.

- Jako sam sretan što potpisujem za Klub s bogatom tradicijom i sjajnim navijačima u što sam se uvjerio jučer gledajući pobjedu naše momčadi protiv Lokomotive. Nisam iznenađen jer sam gledao videa prije nego što sam došao ovdje. Sve oko transfera se dogodilo jako brzo, još u nedjelju nisam bio siguran gdje će biti moja sljedeća destinacija, ali nakon razgovora s ljudima iz Hajduka odlučio sam se doći ovdje. Puno je pomagao i Mathieu Acapandie. Poznajemo se iz mlađih kategorija francuske reprezentacije, rekao mi je sve najbolje o momčadi, atmosferi, samom Klubu. Vjerujem mu, odlučio sam doći ovdje, odluka je bila lagana. Vjerujem kako ću pomoći momčadi da bude još kvalitetnija te se nadam da ćemo zajedno ostvariti velike rezultate - istaknuo je Fayad prilikom potpisa ugovora.