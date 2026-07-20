Hajduk ima novog igrača! Već je stigao u Split...

Još od početka ljetnih priprema bilo je jasno da se Hajduk nalazi u problemu s krilnim napadačima. Brajković, Bamba i Huram jedina su prava krila, dok je Garcia prebacio Šegu u vrh napada, a Dario Melnjak je na početku sezone prvi izbor na lijevom krilu kao lijevi bek. No neće tome tako biti još dugo jer je Robert Graf dogovorio pojačanje uz aut liniju.

Emmanuelu Ekongu i Hajduku nije trebala treća sreća jer je drugi put bio sretan. Naime, nakon što su mnogi hrvatski mediji krajem tjedna objavili kako je bivši igrač Istre 1961 blizu Poljuda, a Šveđani kasnije donijeli vijest kako je sve dogovoreno i da se Šveđanina uskoro očekuje na Poljudu, upravo to se i dogodilo. Jer, Sportskim je novostima potvrđeno kako je Ekong prošao liječnički pregled u Splitu odmah nakon slijetanja u grad pod Marjanom, tako da je zapravo "to to". Hajduk ima novog igrača, hitrog i dovoljno opasnog da može pomoći već protiv Pafosa, a kasnije možda i protiv Red Bull Salzburga.

Naime, može se reći kako se Ekong vraća u HNL, a Robert Graf je tako ispunio još jednu nasušnu potrebu za kadar Bijelih. Ako netko zadovoljava sve što treba Gonzalu Garciji, onda je to baš ovaj igrač. Igrač koji je žario i palio Aldo Drosinom prije no što ga je uzeo Empoli, a potom i Malmö, u kojem se baš i nije snašao, a mučile su ga i neke ozljede. No one su danas prošlost, što je očito čim je liječnički prošao bez većih problema. Dakle, Ekonga od Hajduka dijeli samo slika u bijelom dresu, što je samo pitanje trenutka.

Hitronogi Šveđanin tako postaje novi član svlačionice Bijelih, a konkurenciju bi mogao pojačati već za dvomeč protiv Pafosa. Isto tako, može se očekivati da će u spomenutoj konkurenciji vrlo brzo doći do primarne uloge. Zašto? Zato što je Brajković trenutno jedini na ozbiljnoj razini, Melnjak krilo i nije, Bamba je, blago rečeno, loš i granično upotrebljiv, a Adam Huram još je zelen, odnosno tek počinje svoj hajdučki put.

Može se, dakle, slobodno reći kako će, jednom kad to procijeni Gonzalo Garcia, prednja linija Bijelih biti sastavljena od Brajkovića, Dalissona, Ekonga i Michelea Šege. To zvuči obećavajuće i po parametrima modernog europskog nogometa, a za što će biti dovoljno, tek treba vidjeti.