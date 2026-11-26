Posebno lijepe slike stižu večeras s Poljuda, gdje Hajduk u sklopu Konferencijske lige igra protiv belgijskog Sint-Truidensea. I dok se na travnjaku vodi borba za bodove, na tribinama glavnu su ulogu preuzeli najmlađi navijači Bijelih.

Dječji osmijesi, podignute ruke, Hajdukovi dresovi, šalovi i zastave obilježili su ovu europsku večer. Mališani su zdušno bodrili svoje nogometne idole, proživljavajući svaku priliku i svaki uzbudljiv trenutak na terenu.

Ljubav koja se prenosi generacijama

Neki su mahali velikim Hajdukovim zastavama, drugi pjevali raširenih ruku, dok su oni najnapetiji sa strepnjom pratili događanja na travnjaku. Na njihovim licima izmjenjivali su se radost, uzbuđenje, nada i neizvjesnost.

Prizori s poljudskih tribina još su jednom pokazali koliko se ljubav prema Hajduku njeguje od malih nogu i prenosi s generacije na generaciju.

Možda su još premali da bi pamtili velike utakmice iz Hajdukove povijesti, ali upravo na ovakvim večerima stvaraju vlastite uspomene koje će nositi kroz život.

Naš fotoreporter zabilježio je niz simpatičnih trenutaka s tribina, a fotografije najbolje dočaravaju emocije najmlađih Hajdukovih navijača.

Pogledajte veliku fotogaleriju s Poljuda.