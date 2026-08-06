Hajduk igra protiv Žalgirisa. Evo gdje danas gledati utakmicu

Nogometaši Hajduka danas od 19 sati po hrvatskom vremenu gostuju kod litavskog Žalgirisa u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu. Susret se igra na stadionu s umjetnom travom, a trener Gonzalo Garcia od svoje momčadi očekuje hrabar i agresivan nastup.

Hajduk danas, u četvrtak 6. kolovoza, nastavlja svoj europski put. Bijeli će u Vilniusu odmjeriti snage s litavskim Žalgirisom, a početak utakmice zakazan je za 19 sati po hrvatskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Riječ je o prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je u ovo natjecanje stigao nakon ispadanja od ciparskog Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu, pa sada kroz dvoboje sa Žalgirisom traži nastavak europske sezone.

Litavci do Hajduka stigli nakon velikog preokreta

Žalgiris je prošlu sezonu završio na trećem mjestu litavskog prvenstva, a momčad vodi 49-godišnji domaći stručnjak Andrius Skerla. Litavski predstavnik kvalifikacije za Konferencijsku ligu započeo je u prvom kolu. Žalgiris je tada s ukupnih 5:2 izbacio crnogorski OFK Petrovac.

U drugom kolu Litavci su izveli spektakularan preokret protiv Dinama iz Tbilisija. Prvu utakmicu u Gruziji izgubili su rezultatom 3:0, ali su u uzvratu pred svojim navijačima slavili sa čak 7:2. Tako su ukupnim rezultatom 7:5 izborili dvoboj s Hajdukom. Takav rezultat dovoljan je pokazatelj da Bijele u Vilniusu očekuje opasan i samouvjeren domaćin. Žalgiris je u uzvratu protiv gruzijske momčadi pokazao da može stvarati velik broj prilika i kažnjavati svako opuštanje suparnika.

Dvojica bivših hajdukovaca u redovima Žalgirisa

Susret će imati i dodatnu zanimljivost jer se u momčadi Žalgirisa nalaze dvojica nekadašnjih igrača Hajduka.

Za litavsku momčad nastupaju stoper Petar Bosančić i veznjak Marko Capan. Obojica dobro poznaju Hajduk, njegove igrače i način funkcioniranja kluba, zbog čega bi domaćin mogao imati dodatne informacije u pripremi utakmice. Posebna će ovo utakmica biti i za Hajdukova veznjaka Rokasa Pukštasa. Njegovi su roditelji Litavci, a dio obitelji i danas mu živi u Litvi. Pukštas je uoči dvoboja otkrio kako je kao dječak mnogo vremena provodio u toj zemlji te da će ga s tribina pratiti djed, baka i ostali članovi obitelji. Naglasio je kako Hajduk od prve minute mora pokazati energiju, nametnuti svoju igru i demonstrirati pobjednički mentalitet. Utakmica se igra na LFF stadionu u Vilniusu, koji prima 5.067 gledatelja. Jedna od njegovih glavnih posebnosti je umjetna travnata podloga, na kojoj domaći igrači redovito treniraju i igraju utakmice.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia smatra da drukčija podloga ne smije biti opravdanje njegovoj momčadi. Prema njegovim riječima, lopta će se kretati brže, ali bi takvi uvjeti mogli odgovarati tehnički kvalitetnim igračima Hajduka. Garcia je najavio kako Bijeli moraju biti agresivni, hrabri i vjerni svojoj igri. Posebno je istaknuo važnost pravog pristupa nakon prethodnih negativnih rezultata, kao i potrebu prekidanja dugog razdoblja bez europske pobjede na gostujućem terenu.

"Moramo biti svoji i pokazati svoje dobro lice", poručio je trener Hajduka u najavi susreta.

Hajduk traži mirniji uzvrat na Poljudu

Za Hajduk će biti iznimno važno ostvariti pozitivan rezultat prije uzvratne utakmice u Splitu. Bijeli su u ranijim europskim dvobojima ove sezone na Poljudu stvarali prednost, ali su na gostovanjima imali znatno više problema. U Vilniusu će zato biti nužni maksimalna koncentracija, čvrsta obrana i kvalitetna realizacija prilika. Žalgiris je protiv Dinama iz Tbilisija pokazao koliko može biti opasan pred svojim navijačima, posebno kada utakmica postane otvorena. Hajduk istodobno ima dovoljno individualne kvalitete da preuzme kontrolu nad susretom. Garcia će od svojih igrača tražiti stabilnost u obrani, agresivnost u sredini terena i konkretnost u završnici. Cilj je ostvariti rezultat koji bi Bijelima omogućio da pred punim Poljudom potvrde prolazak u sljedeću fazu kvalifikacija.

Glavni sudac utakmice bit će Nizozemac Marc Nagtegaal. Pomagat će mu njegovi sunarodnjaci Stefan de Groot i Johan Balder, dok je Alex Bos određen za četvrtog suca. U VAR sobi nalazit će se Richard Martens, a njegov pomoćnik bit će Stan Teuben.

Gdje gledati utakmicu Žalgiris – Hajduk?

Utakmica Žalgiris – Hajduk počinje danas u 19 sati po hrvatskom vremenu. Izravni prijenos gledatelji mogu pratiti isključivo na Hajduk Digital TV-u – HDTV-u. Prijenos nije najavljen na drugim hrvatskim televizijskim kanalima.