Hajduk ide u mjesto s 500 stanovnika i stadionom od 7,3 milijuna eura. Promijenjen termin utakmice

Hajduk će utakmicu šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Vardarca odigrati dan ranije nego što je prvotno bilo planirano.

Bijeli će u baranjskom Vardarcu gostovati u utorak, 8. rujna, s početkom u 16:30 sati. Utakmica je prvotno bila zakazana za srijedu, 9. rujna, u istom terminu, kada će se igrati većina susreta ove faze Kupa.

Promijenjeni su termini još dviju utakmica. Zagorec će Istru 1961 ugostiti 8. rujna u 17:30 sati, dok će Orijent i Mladost Ždralovi igrati dan poslije u 17:30.

Hajduk čeka klub iz mjesta s oko 500 stanovnika

Vardarac je klub iz istoimenog baranjskog mjesta u Općini Bilje, desetak kilometara udaljenog od Osijeka. Osnovan je 1952. godine, a ove sezone nastupa u Trećoj NL Istok, četvrtom rangu hrvatskog nogometa.

Mjesto ima tek oko 500 stanovnika, no može se pohvaliti nogometnim kompleksom koji daleko nadilazi okvire tipičnog niželigaša. Vardarac domaće utakmice igra na V Areni, modernom stadionu vrijednom više od 7,3 milijuna eura koji ispunjava uvjete za UEFA B licencu.

Klub je mjesto u završnici Hrvatskog kupa izborio osvajanjem Kupa Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije. U finalu je sa 6:0 svladao Radnički iz Dalja, a potom u pretkolu Hrvatskog kupa na domaćem terenu pobijedio Ližnjan 3:1.