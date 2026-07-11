Hajduk doznao suca u utakmici sa Žilinom: Prošle sezone pokazao 11 crvenih

Rumunjski sudac Horatiu Fesnic bit će glavni sudac na uzvratnoj utakmici Žiline i Hajduka u prvom pretkolu Europa lige. Susret je na rasporedu u četvrtak u 20:30 sati, a igra se u Slovačkoj. Hajduk je u prvoj utakmici, koja se igrala na Poljudu prekjučer, stekao prednost od 2:0 golovima Roka Brajkovića i Brazilca Dalissona.

Horatiu Fesnic ima 36 godina te je već sudio Hajduku, i to u SHNL-u 2024. godine. Tad je splitska momčad igrala protiv Rijeke na Rujevici i pobijedila s 1:0. Prošle je sezone Fesnic sudio u 35 utakmica, podijelio je 181 žuti karton, 11 crvenih te sudio 20 penala, piše Index.

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U Žilini će mu pomagati petorica sunarodnjaka. Pomoćnici su Valentin Avram i Alexandru Corb, dok je četvrti sudac Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, dok je njegov asistent Iulian Dima.