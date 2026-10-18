Hajduk i Varaždin danas u borbi za vrh: "Osjeća se umor, ako netko ne bude spreman, napravit ćemo promjene"

Trener Gonzalo Garcia najavio je utakmicu s Varaždinom, odnosno dvoboj trenutno dviju vodećih momčadi, koji se igra danas s početkom u 15 sati na Poljudu u okviru 10. kola SuperSport HNL.

- Odigrali smo dvije teške utakmice koje su nas dosta istrošile. Momčad dobro radi i trenira, imamo puno utakmica i pokušavamo se za svaku pripremiti na najbolji mogući način. Analiziramo sljedećeg protivnika i nastojimo biti spremni za ono što nas čeka - istaknuo je trener Bijelih te zatim otkrio hoće li biti promjena u sastavu.

- Osjeća se umor, ali nova je utakmica i očekujem da ćemo biti oporavljeni. Ako netko ne bude spreman, napravit ćemo promjene i donijeti odluke koje budu najbolje za momčad. Vidjet ćemo kakvo će biti stanje i na temelju toga donijeti odluke.

Varaždin je protivnik koji ne prima mnogo pogodaka. Kako ga vidite?

-Teško ih je pobijediti. Imaju kvalitetne igrače, dobru obranu i vrlo su talentirana momčad. Vole raditi, a posebno bih pohvalio njihov stručni stožer, koji radi sjajan posao. Morat ćemo biti na najvišoj razini ako želimo ostvariti dobar rezultat.

Koliko je zahtjevno uskladiti europske i prvenstvene obveze?

- Kada igraš Europu, ponekad nemaš ni 72 sata za odmor prije sljedeće prvenstvene utakmice. To nije jednostavno, ali želimo se natjecati u svemu i biti najbolji. Moramo se prilagoditi rasporedu i pokušati izvući maksimum iz svake utakmice - zaključio je trener Garcia.