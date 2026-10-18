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Hajduk i Varaždin danas u borbi za vrh: "Osjeća se umor, ako netko ne bude spreman, napravit ćemo promjene"

"Odigrali smo dvije teške utakmice koje su nas dosta istrošile"
hajduk rakow roko poljud 16

Trener Gonzalo Garcia najavio je utakmicu s Varaždinom, odnosno dvoboj trenutno dviju vodećih momčadi, koji se igra danas s početkom u 15 sati na Poljudu u okviru 10. kola SuperSport HNL.

- Odigrali smo dvije teške utakmice koje su nas dosta istrošile. Momčad dobro radi i trenira, imamo puno utakmica i pokušavamo se za svaku pripremiti na najbolji mogući način. Analiziramo sljedećeg protivnika i nastojimo biti spremni za ono što nas čeka - istaknuo je trener Bijelih te zatim otkrio hoće li biti promjena u sastavu.

- Osjeća se umor, ali nova je utakmica i očekujem da ćemo biti oporavljeni. Ako netko ne bude spreman, napravit ćemo promjene i donijeti odluke koje budu najbolje za momčad. Vidjet ćemo kakvo će biti stanje i na temelju toga donijeti odluke.

Varaždin je protivnik koji ne prima mnogo pogodaka. Kako ga vidite?

-Teško ih je pobijediti. Imaju kvalitetne igrače, dobru obranu i vrlo su talentirana momčad. Vole raditi, a posebno bih pohvalio njihov stručni stožer, koji radi sjajan posao. Morat ćemo biti na najvišoj razini ako želimo ostvariti dobar rezultat.

Koliko je zahtjevno uskladiti europske i prvenstvene obveze?

- Kada igraš Europu, ponekad nemaš ni 72 sata za odmor prije sljedeće prvenstvene utakmice. To nije jednostavno, ali želimo se natjecati u svemu i biti najbolji. Moramo se prilagoditi rasporedu i pokušati izvući maksimum iz svake utakmice - zaključio je trener Garcia.

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