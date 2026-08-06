Hajduk i Rijeka večeras igraju, evo gdje ih možete gledati

HrvatskiI klubovi Hajduk i Rijeka igraju danas prve utakmice 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk u 19 sati gostuje kod litavskog Žalgirisa, a Rijeka od 20:45 na svojoj Rujevici dočekuje finski Ilves Tampere. Utakmicu Hajduka možete gledati jedino na klupskoj televiziji Hajduk Digital TV. Rijekina utakmica dostupna je svima, prijenos je na RTL televiziji.

Žalgiris - Hajduk od 19 sati na Hajduk Digital TV

Rijeka - Ilves Tampere od 20:45 na RTL televiziji

Kako aktivirati Hajduk Digital TV u sklopu MAXtv-a?

Hajduk TV paket s HDTV (Hajduk Digital TV) kanalom na 411. poziciji MAXtv-a možete aktivirati putem Moj Telekom aplikacije, pozivom na broj 0800 9000, na HT prodajnim mjestima ili preko službenih stranica Hrvatskog Telekoma. Usluga košta 2 EUR mjesečno, a namijenjena je korisnicima Internet + TV paketa i samostalnog MAXtv.

Hajduk i Rijeka favoriti

Prema objektivnim pokazateljima, i Hajduk i Rijeka favoriti su za prolazak u play-off Konferencijske lige. Rijeka je u prošlom pretkolu Konferencijske lige dominirala i zasluženo prošla protiv sjevernoirskog Derry Cityja. Hajduk je ispao u drugom kolu kvalifikacija za Europa ligu od ciparskog Pafosa nakon produžetaka i poraza 4:0 na gostovanju, piše Index.