Hajduk i Rijeka, rivalstvo koje traje desetljećima: Kantrida, Beograd, Poljud i utakmice za pamćenje

Utakmice Hajduka i Rijeke uvijek su imale poseban naboj. Jadranski derbi godinama je utakmica koja se čeka čitav tjedan, pa tako i današnji sraz na Rujevici.

Hajduk je vodeći na ljestvici SHNL-a, čekaju ga velike utakmice Konferencijske lige, a atmosfera u momčadi i oko nje više je nego obećavajuća.

A mi ćemo se nakratko vratiti u prošlost, prisjetiti se kako se stvaralo rivalstvo, pa i animozitet između Splićana i Riječana, te nekih antologijskih utakmica ova dva kluba s Jadrana.

RIJEKA – HAJDUK 2:2, 10. kolovoza 1986.

Hajduk je tada vodio Sergije Krešić, koji je preuzeo dirigentsku palicu nakon nespretne i nikad oproštene smjene Stanka Poklepovića. Splitski „bijeli” u prvenstvo su krenuli optimistično, a već u prvom kolu čekala ih je Rijeka na Kantridi.

Ali kakva Rijeka! Nabrušena i ljutita zbog prelaska njihova ljubimca, a u tom trenutku i jednog od najboljih igrača lige, Nenada Gračana, na Poljud.

Kantridom je dominirao za tu prigodu izrađen transparent domaćih navijača: „Neno, ća te ni sram”.

I poveo je Hajduk, baš golom Gračana. A onda je Neni Gračanu na njegovoj Kantridi slomljena noga i nikada se više nije u punini vratio svom raskošnom talentu.

Autor ovog teksta bio je te večeri, kao još golobradi navijač, na svom prvom gostovanju pod stijenama Kantride. I još se sjećam bolničkih kola kako prolaze tartanskom stazom i šoka među navijačima Hajduka.

HAJDUK – RIJEKA 1:1 (9:8), finale Kupa u Beogradu, 9. svibnja 1987.

Hajduk, predvođen Josipom Skoblarom, uz legendarnog Tomislava Ivića, majstora za osvajanje Hajdukovih kupova, igrao je finale Kupa protiv Rijeke.

Usred Beograda igralo se finale dvaju hrvatskih i jadranskih klubova, što nije baš najbolje sjelo beogradskoj nogometnoj čaršiji i navijačima Crvene zvezde i Partizana.

Torcida se okupila na Slaviji, a potom je prema stadionu krenulo desetak tisuća navijača Hajduka u korteu, praćenih imotskom limenom glazbom okićenom trakama u crvenoj, bijeloj i plavoj boji.

U ruletu jedanaesteraca Hajduk je bio bolji, ponajviše zahvaljujući tadašnjem vrataru, specijalistu za udarce s bijele točke, Zoranu Varvodiću Rambu.

Na tom finalu pripadnici riječke Armade navijali su potpomognuti Zvezdinim Delijama, što u Splitu nikada nije oprošteno i što je dodatno produbilo animozitet između navijača dvaju jadranskih klubova.

RIJEKA – HAJDUK 0:0 (1:3)

Utakmica je ostala u sjećanju po do tada nezapamćenim navijačkim neredima. Nova generacija Torcide, predvođena pokojnim Žanom, čitav je dan dizala atmosferu riječkim ulicama.

Na Kantridi su uslijedile nemile scene, navijački okršaji i ozlijeđeni.

Mediji su se nakon toga raspisali, sociolozi tražili uzroke, a tadašnji republički sekretar unutarnjih poslova SR Hrvatske Vilim Mulc izjavio je za novine: „Torcida je najmilitantnija.”

Od tada susreti ova dva kluba nose epitet utakmica visokog rizika.

HAJDUK – RIJEKA 1:3, 23. svibnja 1999.

Tada se igralo doigravanje za prvaka HNL-a i vodila se mrtva utrka između Rijeke, Hajduka i Croatije. Riječani su stigli u Split na susret koji je trebao imati veliki utjecaj na borbu za naslov prvaka.

Hajduk Ivana Katalinića stvarno je dobro ušao u utakmicu, a krcati Poljud čekao je trijumf.

No zahuktala Rijeka, predvođena trenerom Nenadom Gračanom te Igorom Musom i Barnabasom Sztipánovicsem, odnijela je bodove iz jedne krasne utakmice odigrane na Poljudu.

Te sezone Riječani ipak nisu osvojili titulu nakon onog remija s Osijekom u posljednjem kolu na Kantridi, oko kojeg su se još dugo vukli repovi.

I posljednjih godina atmosfera uoči jadranskih derbija ostaje nabrušena. Danas se nadamo dobrom nogometu, pobjedi Hajduka i zadržavanju liderske pozicije na ljestvici pred prvenstvenu stanku.