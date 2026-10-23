Hajduk grabi prema europskom proljeću! Evo kolike su mu šanse za prolazak i tko ga čeka u nastavku natjecanja

Hajduk nastavlja s odličnim rezultatima na europskoj sceni. Splitska momčad upisala je drugu pobjedu u Konferencijskoj ligi, svladavši švicarski Thun na gostovanju rezultatom 1:0. Pogodak odluke postigao je Brazilac Dalisson, čime su Bijeli stigli do maksimalnih šest bodova nakon prva dva kola.

Nakon što su na Poljudu u prvom kolu pobijedili Ajax s 2:1, nogometaši Gonzala Garcije nastavili su pobjednički niz i u Švicarskoj. Hajduk sada ima čak deset pobjeda u posljednjih 11 utakmica, a jedina ozbiljna mrlja u tom razdoblju ostaje težak poraz od Rijeke.

Splitska momčad trenutačno drži vodeću poziciju u hrvatskom prvenstvu, dok joj u Europi nedostaje vrlo malo da osigura nastavak natjecanja i nakon ligaške faze.

Hajduk ima čak 97 posto izgleda za europsko proljeće

Prema izračunima specijalizirane analitičke stranice Football Meets Data, Hajduk trenutačno ima čak 97 posto izgleda za plasman u drugi krug Konferencijske lige.

Bijeli se nakon dva odigrana kola nalaze na osmom mjestu ligaške ljestvice, posljednjem koje donosi izravan plasman u osminu finala.

Sustav natjecanja predviđa da osam najbolje plasiranih momčadi nakon ligaške faze izravno prolazi među 16 najboljih, dok klubovi od devetog do 24. mjesta igraju dodatni krug doigravanja.

Prema trenutačnim projekcijama, Hajduku bi već sedam osvojenih bodova moglo biti dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi, dok bi osam ili više bodova trebalo osigurati mjesto u doigravanju.

To znači da bi splitski klub već u sljedećem kolu mogao napraviti veliki korak prema europskom proljeću.

Slijedi gostovanje kod momčadi koja još nema bodova

Hajduk će u trećem kolu gostovati kod Lincoln Red Impsa, predstavnika Gibraltara koji je u prve dvije utakmice upisao dva poraza.

Riječ je o susretu u kojem će Bijeli imati priliku nastaviti pobjednički niz i dodatno učvrstiti svoju poziciju među najboljim momčadima Konferencijske lige.

Pobjedom bi Hajduk stigao do devet bodova, čime bi, prema aktualnim projekcijama, praktički osigurao nastup u nokaut-fazi natjecanja.

Ipak, ambicije splitskog kluba mogle bi biti i veće. Ostane li Hajduk među osam najboljih, preskočio bi dodatno doigravanje i izravno izborio osminu finala.

Tko bi mogao čekati Hajduk u nokaut-fazi?

Football Meets Data objavio je i projekcije mogućih protivnika Hajduka u doigravanju za osminu finala.

Među potencijalnim suparnicima nalaze se Monaco, Kopenhagen, Lugano, Brighton, Atalanta, Getafe, Freiburg, Mjällby, Twente i Nordsjaelland.

Naravno, riječ je tek o trenutačnim projekcijama koje će se mijenjati ovisno o rezultatima preostalih utakmica ligaške faze.

Hajduk će tako u nastavku natjecanja pokušati ne samo osigurati prolazak, nego i izboriti što bolju poziciju uoči europskog proljeća.

Raspored Hajduka do kraja ligaške faze

Pred splitskom momčadi još su četiri utakmice, po dvije na domaćem i gostujućem terenu.

- 5. studenoga: Lincoln Red Imps – Hajduk

- 26. studenoga: Hajduk – St. Truidense

- 10. prosinca: Hajduk – Nordsjaelland

- 17. prosinca: Midtjylland – Hajduk

Nakon odličnog otvaranja europske sezone Hajduk se nalazi u vrlo povoljnoj situaciji. Dvije pobjede u prva dva kola donijele su Bijelima šest bodova, a još jedan pozitivan rezultat mogao bi ih dovesti nadomak plasmana u nokaut-fazu.

Za momčad Gonzala Garcije, koja istodobno predvodi hrvatsko prvenstvo, nastavak natjecanja u Europi bio bi potvrda sjajne forme i jedan od važnijih uspjeha ove sezone.