HAJDUK – GORICA 1-0: Minimalna pobjeda Bijelih za nova tri boda

Hajduk je danas s početkom od 18:30 igrao s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Splićani rezultatom 1:0, odnosno golom Livaje iz 4. minute.

U prethodna tri međusobna ogleda u aktualnoj sezoni Hajduk je dva puta slavio, dok je Gorica upisala jednu pobjedu. U kolovozu su Bijeli s 2:0 slavili na Poljudu, zatim s 3:1 u listopadu na Poljudu, a Gorica je s 1:0 pobijedila u siječnju u Velikoj Gorici.

Glavni je sudac utakmice Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.

Prvi je zaprijetio Hajduk u 3. minuti kada je Livaja pucao s 20 metara, ali nije dobro zahvatio loptu pa je otišlo preko grede. Minutu potom zatresla se mreža Gorice: Livaja je stigao do lopte nakon što je igrač Gorice nespretno zahvatio loptu, povukao je kroz sredinu i pucao pored nemoćnog Matijaša za 1:0. U 8. je minuti Brajković ubacio, no uhvatio je Matijaš.

U 15. je minuti Brajković ubacio s desne strane, lopta je došla do Hrgovića čiji je ubačaj s lijeve strane preletio kazneni prostor. Dvije je minute potom požutio Sule nakon prekršaja. U 19. je minuti Brajković odlično ubacio, no nitko od Bijelih nije uspio stići do lopte.

U 33. je minuti Marešić nakon dobre akcije Hrgovića pucao u padu, ravno do ruku Matijaša. Pet minuta kasnije Tronteljev je udarac blokirao Hrgović, a s druge je strane nakon flipera Brajković pucao pokraj vratnice. U 43. je minuti Leš izgubio loptu, Pukštas je odigrao prema Livaji, no Perić je blokirao.

U jednominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom u redovima Gorice, Pršir je zamijenio Sulea. Potom je u 49. minuti Pršir pucao s 25 metara, Silić je bio siguran. Četiri minute zatim pucao je Brajković, Matijaš je ukrotio loptu. U 54. je minuti požuti Pavičić nakon prekršaja na Pukštasu. Tri je minute nakon Šego ostao ležati, a onda je i napustio teren nakon što je intervenirala Hajdukova liječnička služba. U 59. je minuti Livaja poslao odličnu loptu prema Pukštasu, a on je pucao malo pored gola.

U 60. su minuti Rebić i Melnjak zamijenili Šegu i Hrgovića. Tri minute potom Melnjak je pucao izvan okvira gola. U 63. su minuti Brajković i Epailly ostali ležati nakon sudara, a onda je Pršir dobio žuti karton. Pet minuta potom pucao je Bogojević, otišlo je pored gola. U 69. su minuti Leša i Bogojevića zamijenili Čabraja i Kučiš. Minutu potom Livaja je odigrao do Rebića čiji je pokušaj obranio Matijaš.

U 75. je minuti Rebić ubacio, ali Brajković nije dobro zahvatio loptu. U idućoj je akciji Rebić dobio udarac po ramenu, provjeravao se kazneni udarac, no tome je prethodila Brajkovićeva ruka pa je igra nastavljena. U 80. je minuti Fiolić zamijenio Pavičića, a dvije je minute nakon Durdov ušao umjesto Brajkovića. U 85. su minuti Rebić i Krovinović kombinirali da bi naposljetku Rebićev udarac obranio Matijaš, kao i pokušaj Pukštasa nakon odbijanca. Zatim su mijenjali gosti, Gashi je ušao, a Epailly izišao iz igre. U 88. je minuti Čabraja ubacio, a Trontelj pucao glavom, no Silić je obranio čisti zicer. Potom je Rebić pucao s 20 metara, no zatresao je vratnicu.

U prvoj je minuti sedmominutne sudačke nadoknade Rebić izvrsno proigrao Krovinovića, ali Matijaš je još jednom obranio. U petoj je minuti nadoknade Huram zamijenio Livaju, a minutu nakon Rebić je pucao sa 16 metara, otišlo je preko gola. To je ujedno bila posljednja prilika susreta.

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Guillamón, Kalik, Rebić, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Durdov, Skelin, Skoko

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Kavelj, Pavičić, Bogojević - Bakić, Epailly - Sule

Klupa: Šahinović, Žarkov, Pršir, Kučiš, Fiolić, Čabraja, Vrzić, Duraković, Josić, Gashi