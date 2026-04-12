HAJDUK – GORICA 1-0: Livaja zabio za rano vodstvo Bijelih

Hajduk danas s početkom od 18:30 igra s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 1:0 zahvaljujući Livajinu golu iz 4. minute.

U posljednjem kolu momčad trenera Garcije slavila je na gostovanju kod Istre 1961 u Puli rezultatom 3:1. Dva pogotka za Hajduk u tom dvoboju postigao je Livaja, a jedan je dodao Pajaziti.

U današnjem susretu trener Bijelih ne može računati Fesyuka, Almenu i Hodaka koji se i dalje oporavljaju od ozljeda, dok se u konkurenciju vraća Rebić.

Gorica, koju vodi trener Mario Carević, trenutačno zauzima osmu poziciju prvenstvene tablice s osvojena 32 boda u dosadašnjem tijeku prvenstva. Posljednju su prvenstvenu utakmicu remizirali odigravši 1:1 s Varaždinom u gostima.

U prethodna tri međusobna ogleda u aktualnoj sezoni Hajduk je dva puta slavio, dok je Gorica upisala jednu pobjedu. U kolovozu su Bijeli s 2:0 slavili na Poljudu, zatim s 3:1 u listopadu na Poljudu, a Gorica je s 1:0 pobijedila u siječnju u Velikoj Gorici.

Glavni je sudac utakmice Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.

U 17. je minuti požutio Sule nakon prekršaja.

U 4. se minuti zatresla mreža Gorice: Livaja je stigao do lopte nakon što je igrač Gorice nespretno zahvatio loptu, povukao je kroz sredinu i pucao pored nemoćnog Matijaša za 1:0.

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Guillamón, Kalik, Rebić, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Durdov, Skelin, Skoko

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Kavelj, Pavičić, Bogojević - Bakić, Epailly - Sule

Klupa: Šahinović, Žarkov, Pršir, Kučiš, Fiolić, Čabraja, Vrzić, Duraković, Josić, Gashi