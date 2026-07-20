Hajduk ga je ukrotio u grotlu Poljuda! Otišla je istinska legenda, Buljan tuguje: "Veliki profesionalac – ništa alkohol, ništa cigarete"

Umro je Kevin Keegan, legendarni engleski nogometaš i dvostruki osvajač Zlatne lopte. A baš smo zimus pisali o njemu, povodom njegova 75. rođendana. Sjetili smo ga se u jednom splitskom pubu, hajdukolog Slaven i ovaj autor, pa napisali po tekst, svaki za svoj portal, onako iz duše i zbog nogometnih sjećanja...

Najveća utakmica ikad odigrana u Splitu

Pisali smo o tome kako je Kevin predvodio HSV na Poljudu te kako smo bili bolji i trebali proći u polufinale Kupa prvaka, u ipak najvećoj utakmici ikada odigranoj u Splitu.

A eto, nismo...

Još se vrte sjećanja na našeg kapetana Šuru, koji poput Samsona, s dugom kosom, prodire kroz sredinu terena, dok Boro Primorac, tragičar utakmice poput lika iz Shakespeareove drame, vreba skok u šesnaestercu Nijemaca i još jedan pogodak koji bi nas odveo tko zna gdje, u posljednjem pjevu naše "zlatne generacije".

Ivićev miljenik zaustavio je velikog Keegana

A "bijeli" su tada zaustavili velikog Keegana, pogotovo u prvoj utakmici u hladnom Hamburgu. Odradio je to Ivićev miljenik i igrač za posebne zadatke Šime Luketin, intelektualac i diplomirani ekonomist u kopačkama, atipičan za nogometaše toga doba. Bili smo tada zaluđeni Nipperom, junakom iz davnog nogometnog stripa, uvjereni da je priča o vragolastom dječaku iz izmišljenog lučkog grada Blackporta inspirirana upravo Keeganom. Je li bila ili nije, više nije ni bitno, ali ostala je u sjećanjima generacije tadašnjih nogometnih zanesenjaka.

Kevin Keegan bio je zvijezda velikog HSV-a, tada najbolje europske momčadi, u koji je stigao iz Liverpoola, grada Beatlesa, davne 1977. godine.

U Hamburg je tada stigao i naš Iko Buljan. Nazvali smo ga.

Iko Buljan: "Bio je odličan igrač i veliki profesionalac"

"Čuo sam da je Kevin umro. Zajedno smo došli u HSV, u tada prejaku Bundesligu. U početku smo živjeli u istom hotelu u gradu. Sjećam se da je dovezao automobil marke Jaguar. Bio je odličan igrač, ali i veliki profesionalac – ništa alkohol, ništa cigarete. Prve sezone nismo kao pojačanja bili najbolje prihvaćeni od nekih igrača koji su već bili ondje, pa smo završili tek deseti na ljestvici. Sljedeće godine veliki trener Branko Zebec zahvalio je nekima, posložio momčad i postali smo prvaci tadašnje SR Njemačke. Znao sam da je teško bolestan, ali ipak me zatekla vijest o njegovoj smrti", kazao je Buljan.

Adio, Kevin

Adio, Kevin. Bio si veliki igrač i stvarno velika faca. A tog 19. ožujka 1980. godine bili smo bolji u utakmici generacije, u grotlu Poljuda, i zaista smo zaslužili proći.