Hajduk doznao tko će mu suditi u Švicarskoj

Hajduk će u četvrtak, 22. listopada, od 21 sat odmjeriti snage s Thunom na stadionu u Švicarskoj. Nakon pobjede protiv Ajaxa na Poljudu, splitska momčad želi nastaviti uspješan europski niz i osvojiti nove bodove u Konferencijskoj ligi. UEFA je uoči utakmice odredila sudačku postavu, a pravdu će dijeliti Jarred Gillett, australski sudac koji svoju karijeru gradi u Engleskoj i redovito sudi utakmice Premier lige.

Cijela sudačka postava dolazi iz Engleske

Gillettovi pomoćnici bit će Neil Davies i Nick Greenhalgh, dok je za četvrtog suca određen Farai Hallam.

U VAR sobi također će biti engleski suci. Glavni VAR sudac bit će Peter Bankes, a njegov pomoćnik James Bell. Gillett je 2021. godine ušao u povijest engleskog nogometa kao prvi Australac koji je sudio utakmicu Premier lige. Od tada je stekao značajno iskustvo u jednom od najjačih europskih nogometnih prvenstava.

Za Hajduk će gostovanje u Thunu biti drugi nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige ove sezone. Splićani u Švicarsku putuju nakon pobjede nad Ajaxom, koja je dodatno podignula očekivanja uoči nastavka europskog natjecanja. Bijeli će protiv švicarskog predstavnika pokušati nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak prema što boljem plasmanu u ligaškoj fazi. Utakmica Thuna i Hajduka na rasporedu je u četvrtak, 22. listopada, s početkom u 21 sat.