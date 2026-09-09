Hajduk doznao protivnika u osmini finala Kupa: Bijeli putuju u Požegu

Hajduk će u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa igrati protiv Slavonije iz Požege. Splićani su u utorak svladali Vardarac 2:0, dok je Slavonija danas izborila prolazak pobjedom 4:0 protiv petoligaša Oriolika.

Za Slavoniju su zabijali Ivan Peharda, Tvrtko Janković, Alen Jagodić i Matej Martinović. Požeški klub natječe se u SuperSport Drugoj NL, trećem rangu hrvatskog nogometa, gdje nakon tri kola zauzima 14. mjesto među 16 klubova.

Domaćin susreta osmine finala bit će Slavonija, pa momčad Gonzala Garcije očekuje gostovanje u Požegi.

Hajduk je prvu prepreku u Kupu prošao pobjedom protiv četvrtoligaša Vardarca, no do prolaska nije stigao bez poteškoća. Dennis Hadžikadunić doveo je Bijele u vodstvo u 18. minuti, a konačnih 2:0 postavio je Peter Nnaemeka Ugwuodo u 93. minuti.