Hajduk dovodi novo pojačanje: U Split stiže krilni napadač iz Španjolske

Novi sportski direktor Hajduka Robert Graf vrlo je aktivan na početku ljetnog prijelaznog roka. Nakon što je pojačao obranu stoperom Alecom van Hoorenbeeckom iz Twentea i desnim bekom Methiueom Acapandiejem iz Nantesa, došlo je vrijeme i za prvo pojačanje u ofenzivnom dijelu momčadi, piše Večernji.

Izbor je pao na brazilsko-španjoskog krilnog napadača Dalissona de Almeidu. On je član španjolskog drugoligaša Cordobe, a tijekom vikenda trebao bi stići u Split na liječničke preglede i potpis ugovora. Nakon odlaska Ante Rebića, postalo je jasno kako Hajduku trebaju pojačanja na krilima, a to bi trebao biti upravo Dalisson.

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26-godišnji ofenzivac je prošle sezone upisao 29 nastupa za Cordobu i zabio dva pogotka i dodao isto toliko asistencija. Transfermakrt ga procjenjuje na 600 tisuća eura, ali u Hajduk bi trebao stići besplatno iako ima još godinu dana ugovora s Cordobom.