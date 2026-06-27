Hajduk dovodi još jedno pojačanje: Španjolac stigao u Split na liječnički pregled

Hajduk je nadomak dovođenja još jednog pojačanja. Novi igrač Bijelih trebao bi postati 25-godišnji španjolski veznjak Alberto del Moral, koji je pod ugovorom s Real Oviedom do ljeta 2027. godine, piše Index.
Iako je član Ovieda, posljednjih godinu i pol proveo je na posudbi u Córdobi. Prošle sezone nastupao je u španjolskoj drugoj ligi, gdje je dijelio svlačionicu s Brazilcem Dalissonom, ofenzivcem koji bi također tijekom ovog vikenda trebao službeno postati igrač Hajduka.
Španjolski mediji posljednjih su dana objavili da Real Oviedo planira raskinuti ugovor s del Moralom te da će veznjak ovoga ljeta sigurno napustiti klub. Zbog toga se očekuje da Hajduk neće morati platiti odštetu za njegov dolazak.
Del Moral je u Split stigao još jučer, a danas bi, zajedno s Dalissonom, trebao obaviti liječnički pregled. Ako ne bude nepredviđenih problema, obojica će potom i službeno postati novi igrači Hajduka.
Bit će to peto i šesto pojačanje Bijelih otkako je dužnost sportskog direktora preuzeo Robert Graf. Do prve utakmice protiv Žiline, koja je na rasporedu 9. srpnja, na Poljudu očekuju dolazak još dvojice novih igrača.