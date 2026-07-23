Pogledajte samo tu gužvu oko Poljuda

Hajduk danas od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparskog Pafosa. Bijeli u europski dvoboj ulaze nakon prolaska protiv slovačke Žiline, a pred momčadi Gonzala Garcije sada je znatno zahtjevniji protivnik.

Trener Hajduka uoči utakmice istaknuo je kako je Pafos ozbiljna i iskusna momčad koja je prošle sezone igrala Ligu prvaka te se dobro nosila s kvalitetnim europskim suparnicima.

"Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i prijateljske susrete. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo i pokažemo kvalitetu. Mislim da smo momčad koja ima rješenja ovisno o stanju na terenu", poručio je Garcia.

Utakmica na Poljudu izazvala je veliki interes navijača. Prije početka susreta oko stadiona vlada velika gužva, a brojni navijači požurili su prema Poljudu kako bi zauzeli svoja mjesta i dali podršku Bijelima u važnom europskom ogledu.

Očekuje se vrhunska atmosfera na tribinama, a Hajduk će protiv ciparskog prvaka tražiti što bolji rezultat uoči uzvrata koji će se igrati na Cipru.