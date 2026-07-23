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Pogledajte samo tu gužvu oko Poljuda

Čini se da svi putevi vode na Poljud

Hajduk danas od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparskog Pafosa. Bijeli u europski dvoboj ulaze nakon prolaska protiv slovačke Žiline, a pred momčadi Gonzala Garcije sada je znatno zahtjevniji protivnik.

Trener Hajduka uoči utakmice istaknuo je kako je Pafos ozbiljna i iskusna momčad koja je prošle sezone igrala Ligu prvaka te se dobro nosila s kvalitetnim europskim suparnicima.

"Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i prijateljske susrete. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo i pokažemo kvalitetu. Mislim da smo momčad koja ima rješenja ovisno o stanju na terenu", poručio je Garcia.

Utakmica na Poljudu izazvala je veliki interes navijača. Prije početka susreta oko stadiona vlada velika gužva, a brojni navijači požurili su prema Poljudu kako bi zauzeli svoja mjesta i dali podršku Bijelima u važnom europskom ogledu.

Očekuje se vrhunska atmosfera na tribinama, a Hajduk će protiv ciparskog prvaka tražiti što bolji rezultat uoči uzvrata koji će se igrati na Cipru.

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