Hajduk dobio priznanje kakvo svaki navijač želi vidjeti

Nakon pobjede 2:1 protiv slavnog Ajaxa u prvom kolu Konferencijske lige, splitski klub proglašen je najboljom momčadi kola, uz prigodni video kojim je europska krovna nogometna organizacija istaknula njegov nastup. Momčad Gonzala Garcije tako je povratak na europsku scenu nakon 16 godina obilježila rezultatom koji će se dugo pamtiti. Pred svojim navijačima Hajduk je pokazao hrabrost, energiju i borbenost te protiv uglednog nizozemskog protivnika stigao do pobjede koja je odjeknula i izvan Hrvatske. Bijeli su poveli u 37. minuti, kada je mrežu Ajaxa zatresao Sanyang Bamba. Gosti su se vratili u utakmicu početkom drugog poluvremena, a Davy Klaassen u 53. minuti zabio je za izjednačenje.

Ipak, Hajduk nije dugo čekao na odgovor. Već dvije minute poslije Marin Šotiček ponovno je doveo Splićane u vodstvo i izazvao erupciju oduševljenja na Poljudu. Do kraja susreta Hajduk je sačuvao prednost i upisao vrijedna tri boda na otvaranju europskog natjecanja. UEFA je prepoznala takvo izdanje te Hajduku dodijelila priznanje za najbolju momčad prvog kola Konferencijske lige. Uz objavu je podijelila i prigodni video posvećen splitskoj momčadi, čime je dodatno istaknula njezin nastup protiv Ajaxa. Za Hajduk je to dodatna potvrda uspješnog početka europske avanture, ali i lijepa nagrada za momčad koja je nakon dugog izbivanja s europske pozornice odmah pokazala da se želi ravnopravno nositi s velikim protivnicima, piše Večernji list.