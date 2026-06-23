Hajduk dobio ponudu za najveće sponzorstvo u povijesti. Evo detalja

Priča oko ulaska ukrajinskog kapitala u Hajduk poprima konkretne obrise.

"Možemo potvrditi da smo zaprimili službeno pismo namjere od strane tvrtke WhiteBit. O daljnjim koracima javnost ćemo pravovremeno obavijestiti.", napisao je Hajduk po upitu Indexa.

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Kako doznaje Index iz neslužbenih izvora, Ukrajinci nude dva milijuna godišnje u razdoblju od pet godina (ukupno deset milijuna eura). Za razliku od onog što se špekuliralo, Ukrajinci ne traže nikakvo mjesto u Upravi niti Nadzornom odboru Hajduka. Ono što traže jest reklama na prednjoj strani Hajdukovog dresa.

Ovakvo sponzorstvo bilo bi najveće u povijesti Splićana. Dosadašnji sponzor na prednjoj strani dresa, Tommy, uplaćivao je na konto toga oko 700 tisuća eura godišnje. U klubu su ocijenili da je ponuda korektna i uskoro će donijeti odluku o tome hoće li je prihvatiti.

Tko je Nosov i što je WhiteBIT?

Nosov je ukrajinski poduzetnik iz kripto sektora i osnivač WhiteBIT grupe. U cijeloj priči važnu ulogu ima Ivica Pirić, bivši nogometaš Hajduka i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj, koji je s Nosovom u Hrvatskoj povezan kroz tvrtku White Tech. Kontekst priče dodatno je pojačan činjenicom da je White Tech nedavno dobio Hanfino odobrenje za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom u Hrvatskoj.

Time je Nosovljev poslovni projekt formalno dobio regulatorno uporište na hrvatskom tržištu, a Pirić je najavljivao i mogućnost sponzoriranja sportskih klubova. Zbog toga se priča o Hajduku ne pojavljuje samo kao sportska spekulacija, nego i kao dio šireg poslovnog ulaska Nosovljeve grupacije u Hrvatsku.

Nosovljeva kompanija WhiteBIT već je godinama službeni partner nogometnog kluba Barcelona, a nedavno je s katalonskim velikanom produžila suradnju do 2030. godine. WhiteBIT je također surađivao s Juventusom i Ukrajinskim nogometnim savezom te se smatra jednom od najbrže rastućih europskih tehnoloških i financijskih kompanija.

Kritike na ukrajinski kapital

No, priča je osjetljiva jer Hajduk ima specifičan model upravljanja, snažan identitetski okvir "narodnog kluba" i važnu ulogu članova. Zato bi svaki aranžman koji bi uz novac nosio i upravljački utjecaj vjerojatno otvorio ozbiljnu raspravu među navijačima i dionicima kluba.

U javnom prostoru više je ljudi kritiziralo ovakav dogovor. Primjerice, bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević na svojem Facebook profilu kritizirao je ulazak Nosova u klub, iako su tada detalji eventualnog dogovora bili puno manje poznati.

Pirić je već tjednima na neki način obznanjivao da će se uskoro povezati s Hajdukom. Tako je objavio fotografiju na Facebooku na kojoj pozira zagrljen s ukrajinskim partnerom Nosovim, dok ispred sebe drže zastavu Hajduka i Torcide.

Poruka koja prati fotografiju protumačena je kao potvrda njihovog dolaska u klub. "Dobar dan svima, veliki pozdrav od prijatelja Vove i mene! Uskoro se vidimo u Splitu, Hajduk živi vječno", napisao je Pirić. Uskoro se slikao i s Igorom Štimcem, bivšim funkcionerom i igračem Hajduka te poznatim kritičarom aktualnog modela upravljanja.