Hajduk dobio novo uporište: Osnovan DPH u Ljubuškom, mreža u Hercegovini sve jača

Uz obalu rijeke Trebižat u zapadnoj Hercegovini smjestio se Ljubuški, koji je dobio vlastito Društvo prijatelja Hajduka. Riječ je o najjužnijem DPH-u na potezu Livno – Tomislavgrad – Mostar – Ljubuški, čime je hajdučka mreža u Hercegovini dodatno proširena.

Osnivanje novog društva potvrdio je inauguracijski predsjednik Ivan Kraljević, istaknuvši kako je riječ o važnom koraku za jačanje navijačke zajednice.

– S velikim ponosom i zadovoljstvom objavljujemo da je osnovano Društvo prijatelja Hajduka Ljubuški, čime je hajdučka obitelj u Hercegovini postala bogatija za još jednu organiziranu zajednicu navijača – kazao je Kraljević.

Novoosnovano društvo nadovezuje se na rad već postojećih DPH-ova u Mostaru i Tomislavgradu, a cilj mu je dodatno učvrstiti prisutnost Hajduka na ovom području.

– Nakon dugogodišnjeg djelovanja naših članova kroz DPH Mostar i DPH Tomislavgrad, pojavila se potreba i želja da u Ljubuškom pokrenemo vlastitu priču, s ciljem dodatnog jačanja hajdučke zajednice na ovom području. Okupila se skupina istomišljenika koja dijeli ljubav prema Klubu i iste vrijednosti koje Hajduk predstavlja – rekao je tajnik društva Božidar Vukšić.

U fokusu rada novog DPH-a bit će okupljanje navijača svih generacija, promicanje vrijednosti kluba, širenje članstva te sudjelovanje u humanitarnim i drugim projektima.

– Cilj DPH Ljubuški je okupljanje navijača svih generacija, promicanje vrijednosti koje baštini Hajduk, aktivno sudjelovanje u projektima Kluba te jačanje članske svijesti i pripadnosti hajdučkoj obitelji – dodao je Kraljević.

Zamjenik predsjednika Darijan Majić naglasio je kako im posebno znači priključenje širokoj mreži društava prijatelja Hajduka.

– Veselimo se budućoj suradnji s Klubom i ostalim DPH-ovima, uz želju da svojim radom budemo dostojni imena koje nosimo – poručio je Majić.