Hajduk do srijede čeka odluku UEFA-e: Torcida bi mogla ostati bez gostovanja na Cipru

Hajduk će najkasnije u srijedu saznati hoće li njegovi navijači moći organizirano putovati na gostovanje kod Pafosa u drugom kolu kvalifikacija za Europa ligu. Do tada će biti donesena odluka UEFA-e u pokrenutom disciplinskom postupku nakon uzvratne utakmice prvog kola kvalifikacija protiv Žiline.

Splićani su u četvrtak u slovačkoj Žilini izborili prolazak u drugo kolo nakon poraza 2:1, zahvaljujući 2:0 pobjedi Hajduka na Poljudu tjedan dana ranije. Očekivao se veliki broj navijača Hajduka na Cipru protiv Pafosa, avionske karte su u zadnjih tjedan dana poskupile i do 150%, ali do tog gostovanja vjerojatno neće doći.

Navijači vjerojatno neće moći na stadion

Hajduk prvu utakmicu protiv Pafosa igra idući četvrtak na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Cipru. Stadion u Pafosu ne zadovoljava UEFA uvjete, pa se susret igra u Limassolu, udaljenom 70 km od grada domaćina.

Upravo je taj uzvrat sada pod upitnikom za Hajdukove navijače jer se splitski klub već nalazi pod uvjetnom UEFA-inom kaznom zabrane prodaje ulaznica za jednu gostujuću europsku utakmicu. Prema informacijama iz kluba i oko postupka, vrlo je izgledno da će UEFA aktivirati tu uvjetnu kaznu. To bi značilo da Hajdukovi navijači neće moći kupovati ulaznice za utakmicu na Cipru, piše Index.

Gostovanje u Žilini prošlo je mirno, ali dogodio se službeni prekid

Hajduk je u četvrtak igrao uzvratnu utakmicu prvog kola protiv Žiline u Slovačkoj. Na gostovanju je bilo blizu 1500 Hajdukovih navijača, a cijeli dan i sama utakmica prošli su vrlo mirno. Zapravo, za primjer kako treba izgledati europsko gostovanje bez nanošenja štete klubu, ali nekoliko ljudi je ipak napravilo glupost i bacilo mrlju.

Suradnja slovačke policije i Hajdukove delegacije bila je dobra, u gradu nije bilo incidenata, a na stadionu nije bilo bakljade, petardi niti bilo kakvih nereda osim jednog spornog trenutka. Problem je nastao tijekom drugog poluvremena, kada je manja skupina navijača bacila nekoliko plastičnih čaša prema zaštitnoj mreži, a prema prijavi delegata bačeno je i par stolica.

Sam incident nije dugo trajao i predmeti su uklonjeni vrlo brzo, no ključan detalj je to što je sudac u tom trenutku službeno prekinuo utakmicu. Prekid je trajao samo nekoliko sekundi, ali je kao službeni prekid morao biti evidentiran. Zbog toga je delegat utakmice morao slučaj prijaviti UEFA-i.

Problem je stara uvjetna kazna

Hajduk je prije dvije godine kažnjen zbog ponašanja navijača na europskim gostovanjima protiv HB Torshavna i Ružomberoka. Uz novčanu kaznu od 50.000 eura, UEFA je tada izrekla i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica za jednu gostujuću europsku utakmicu.

Ta kazna izrečena je s rokom kušnje od dvije godine. To znači da bi se aktivirala ako se u tom razdoblju ponove incidenti koje UEFA ocijeni dovoljno ozbiljnima. Rok kušnje trebao je isteći u kolovozu ove godine, ali nova prijava nakon utakmice u Žilini stigla je prije njegova isteka.

Zato je Hajduk u vrlo nezgodnoj situaciji. Da klub nije pod uvjetnom kaznom, vjerojatno bi se ovaj slučaj završio novčanom kaznom. Ovako postoji realna i vrlo izgledna mogućnost da UEFA posegne za strožom mjerom i zabrani prodaju gostujućih ulaznica za sljedeću europsku utakmicu.

Odluka se očekuje do srijede

U Hajduku bi odluku trebali znati do srijede. To je najvažniji rok za navijače koji planiraju put na Cipar jer bi do tada trebalo biti jasno hoće li uopće biti sektora za Hajdukove navijače na utakmici protiv Pafosa.

Za sada, prema informacijama koje dolaze iz procesa, vjerojatniji scenarij je da će UEFA kazniti Hajduk aktiviranjem uvjetne kazne. Konačnu odluku ipak donosi UEFA-ino disciplinsko tijelo. Ako se kazna potvrdi, Hajdukovi navijači neće moći organizirano na gostovanje kod Pafosa, iako je samo gostovanje u Žilini u širem kontekstu prošlo mirno i bez većih sigurnosnih problema, piše Index.

Ključna okolnost za UEFA-u, međutim, nije opći dojam o gostovanju, nego činjenica da su predmeti bačeni prema terenu i da je utakmica zbog toga službeno bila prekinuta. Kazna će tako zapravo biti posljedica događaja od prije dvije godine, iako je ovo gostovanje Torcide bio korak u dobrom smjeru za klub.