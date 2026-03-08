HAJDUK - DINAMO 1-3: Krovinović ušao u igru, zapad mu zapljeskao

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 1:3, zabio je Zajc u 7. minuti, Vidović u 12. minuti te Bakrar u 38. minuti, a za Hajduk Pukštas u 28. minuti.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U 7. je minuti Dinamo poveo: nečuvani Zajc dobio je loptu na 20 metara i sjurio se prema šesnaestercu, a onda pucao u donji desni kut, neobranjivo za Silića.

U 12. je minuti Dinamo udvostručio prednost: nakon ubačaja iz kuta, Dinamo je pleo mrežu oko Hajdukova kaznenog prostora, a naposljetku je Vidović pucao i zatresao mrežu za 0:2.

U 28. je minuti Hajduk smanjio vodstvo: nakon kornera Raçi je pogodio stativu, a onda je Pukštas natrčao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu Livakovića za 1:2.

U 30. je minuti požutio Guillamón zbog oštrog starta.

U 38. je minuti Dinamo zabio i treći pogodak: Bakrar je dobio loptu, Raçi je kasno krenuo, no Bakrar je bio brži i imao situaciju 1 na 1 sa Silićem kojeg je matirao za 1:3.

U 48. je minuti požutio Bakrar nakon prekršaja nad Skokom.

U 54. je minuti požutio Mišić.

U 64. je minuti Krovinović ušao u igru umjesto Skoke i dobio ovacije zapadne tribine.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin

DINAMO: Livaković - Valinčić, Domíniguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Klupa: Nevistić, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Perez, Mandume, Topić, Šunta