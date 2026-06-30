Hajduk demantirao tvrdnje o dugu: "Navodi su manipulativni i nisu istiniti"

Hajduk se oglasio nakon napisa u Sportskim novostima u kojem se navodi da je financijsko stanje kluba ozbiljno narušeno te da dug iznosi 33,5 milijuna eura.

Hajduk Autenthic je objavio kratko priopćenje u kojem odbacuje takve tvrdnje.

"Navodi i tumačenja novinara Roberta Šole vezano uz dug Kluba su manipulativni i nisu istiniti, a pravo stanje dioničarima je transparentno predstavljeno na Glavnoj skupštini kluba održanoj jučer", poručili su iz Hajduka uz oznaku #HajdukAuthentic, koju koriste za demantiranje, kako navode, dezinformacija i lažnih vijesti.

Što piše u članku koji Hajduk demantira?

U članku Sportskih novosti autora Roberta Šole navodi se kako financijsko stanje Hajduka nije dobro te da je "dug dosegnuo razinu koja ozbiljno ugrožava stabilnost kluba". U tekstu stoji i da je na redovnoj Skupštini objavljeno kako dug iznosi 33,5 milijuna eura.

Autor se pritom poziva i na mišljenja nekoliko ekonomskih stručnjaka koji su, pod uvjetom anonimnosti, ocijenili da dug na razini godišnjeg proračuna predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost.

O čemu se raspravljalo na Skupštini?

Na redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Hajduka raspravljalo se o financijskom poslovanju, sportskim ciljevima i statusu kapetana Marka Livaje.

Predsjednik kluba Ivan Bilić potvrdio je da je Livaja i dalje pod suspenzijom, dok je za 2025. godinu iskazana knjigovodstvena dobit od 6,53 milijuna eura. U taj rezultat uključeni su ranije dogovoreni transfer Luke Vuškovića te otpis duga prema udruzi Naš Hajduk.

Tijekom rasprave dioničar Vedran Bukovac upozorio je da je akumulirani gubitak kluba dosegnuo 33,5 milijuna eura, što je vrlo blizu temeljnog kapitala od 35 milijuna eura.

"Jeste li svjesni da po Zakonu o trgovačkim društvima trebate napraviti dokapitalizaciju kluba kada akumulirani gubitak prijeđe 35 milijuna eura, jer dionica kluba sada vrijedi nula?" upitao je Bukovac.

Na to je član Uprave zadužen za financije Zlatko Žuro odgovorio kako plan, u slučaju izostanka transfera igrača, predviđa "osiguravanje likvidnih opcija".

Akumulirani gubitak nije isto što i dug

Važno je naglasiti da akumulirani gubitak nije isto što i dug prema vjerovnicima.

Riječ je o računovodstvenom pokazatelju koji predstavlja zbroj svih gubitaka ostvarenih tijekom godina, umanjen za ostvarenu dobit. Drugim riječima, pokazuje koliko je kroz poslovanje smanjena vrijednost kapitala društva, a ne koliko klub u ovom trenutku nekome duguje.

Primjerice, ako klub nekoliko godina posluje s gubitkom, akumulirani gubitak raste bez obzira na to otplaćuju li se krediti ili mijenja struktura obveza. Zato se taj pokazatelj ne može izjednačiti s ukupnim dugom kluba.

Što je Hajduk Authentic?

Projekt Hajduk Authentic klub je pokrenuo kako bi, kako navode, educirao javnost i reagirao na dezinformacije koje mogu štetiti ugledu i reputaciji Hajduka.

Iz kluba su ranije poručili da se u vremenu brzog širenja informacija sve teže razlikuju točni od netočnih navoda, zbog čega žele pravodobno reagirati na sadržaje koje smatraju neistinitima ili manipulativnima.