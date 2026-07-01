Hajduk danas protiv Celja: Poznat početni sastav Bijelih, prijenos je uživo na HDTV-u

Hajduk danas igra novu pripremnu utakmicu uoči nastavka priprema, a protivnik Bijelima je slovensko Celje.

Susret se igra na stadionu Z’dežele u Celju, a početak utakmice zakazan je za 18:15 sati. Iz Hajduka su uoči dvoboja objavili i početni sastav.

Melnjak nosi kapetansku traku

Hajduk će od prve minute zaigrati u sastavu: Silić, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Šego, Marešić, Melnjak, Brruti, Pukštas, Acapandie, Brajković i Hrgović.

Kapetansku traku u ovoj utakmici nosit će Dario Melnjak.

Na klupi i nekoliko zanimljivih imena

Na klupi za pričuve nalaze se: Ivušić, Stipica, Fesyuk, Bamba, Dalisson, Rači, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Kutia i Žaper.

Riječ je o pripremnom ogledu u kojem će stručni stožer Hajduka imati priliku dodatno provjeriti stanje momčadi i formu igrača u ovoj fazi priprema. Dvoboj Celja i Hajduka navijači mogu pratiti uživo putem HDTV-a. Utakmica počinje u 18:15 sati.