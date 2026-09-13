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Hajduk danas od 20 sati napada vrh ljestvice, prepreka je Slaven Belupo

Bijeli za sada drže drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici
Hajduk lokomotiva foto Bepo Perišić 100

Nogometaši Hajduka večeras s početkom od 20 sati igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a. 

Bijeli uoči ovog susreta drže drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 osvojenih bodova, isto koliko ima i trećeplasirani Dinamo te četvrtoplasirani Varaždin. 

Momčad trenera Gonzala Garcije upisala je pobjede u posljednje četiri prvenstvene utakmice, a posljednji susret odigrala je u utorak u Kupu, na gostovanju kod Vardarca kojeg je svladala rezultatom 2:0. 

Slaven Belupo kojeg je od prošlog kola preuzeo trener Silvijo Čabraja drži osmu poziciju prvenstvene tablice sa 6 osvojenih bodova. 

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici s 2:1 svladali su Lokomotivu na domaćem terenu, a posljednji susret odigrali su u srijedu u Kupu kada su s 5:0 slavili u gostima kod Hrvatskog Dragovoljca. 

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti je sudac Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

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