Hajduk danas od 18 sati protiv Rudeša: Evo gdje možete gledati utakmicu

Hajduk danas od 18 sati u Velikoj Gorici igra protiv Rudeša u susretu 6. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli u utakmicu ulaze u nizu od tri uzastopne prvenstvene pobjede i tražit će nastavak dobre forme protiv momčadi koja se ove sezone vratila u najviši rang hrvatskog nogometa.

Svi koji neće biti na stadionu susret će moći pratiti u televizijskom prijenosu.

Utakmica Rudeš – Hajduk prenosit će se na kanalu MaxSport 1, a prijenos će biti dostupan i preko Hajduk TV-a, koji se dodatno naplaćuje.

Početak susreta zakazan je za 18 sati.