Hajduk danas na Poljudu bez petorice igrača: "Ova momčad nije za posljednje mjesto, moramo biti jako oprezni"

Nogometaši Hajduka danas od 15 sati na Poljudu dočekuju Goricu u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je na konferenciji za medije održanoj u petak najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia, koji je potvrdio izostanak petorice igrača, ali i upozorio da posljednjeplasiranu Goricu nipošto ne treba podcijeniti.

Garcia je na početku konferencije govorio o zdravstvenom stanju momčadi i igračima na koje neće moći računati.

Protiv Gorice sigurno neće nastupiti Ivica Ivušić, Roko Brajković, Adrion Pajaziti, Dario Marešić i Dalisson.

Poseban problem predstavlja izostanak Pajazitija, koji je osjetio bol na treningu prije utakmice protiv Thuna te ga, prema Garcijinoj procjeni, neće biti sljedeća dva do tri tjedna.

Trener Hajduka dodao je da će nakon posljednjeg treninga biti poznato konačno stanje ostalih igrača.

Garcia upozorava: Gorica nije za posljednje mjesto

Iako Gorica trenutačno zauzima posljednje mjesto prvenstvene ljestvice, Garcia smatra da njezin položaj ne odražava kvalitetu koju posjeduje.

Istaknuo je da su gosti vrlo dobro organizirani, posebno u izgradnji napada, ali i u obrambenim zadacima. Prema njegovu mišljenju, Gorica u nekim dosadašnjim susretima nije imala dovoljno sreće, a kao primjere kvalitetnih nastupa izdvojio je utakmice protiv Istre i Lokomotive.

Upozorio je i da protivnici u susrete s Hajdukom redovito ulaze posebno motivirani, zbog čega očekuje zahtjevnu utakmicu.

Za Garciju je ključno da Hajduk od početka nametne vlastiti način igre, zadrži intenzitet i ne dopusti suparniku preuzimanje kontrole.

Naglasio je da njegova momčad, kada kvalitetno obavlja svoje zadatke, može biti izrazito dominantna. Međutim, pad intenziteta često dovodi do gubitka kontrole nad utakmicom.

Trener Bijelih uvjeren je da će Gorica na Poljud doći s jasnom namjerom osvajanja bodova jer je momčadima sa začelja ljestvice svaki bod iznimno važan.

O Martinu: Treba mu vremena, ima kvalitetu

Garcia se osvrnuo i na Carlosa Martína, odnosno na poziciju koja španjolskom nogometašu najviše odgovara.

Prema njegovu mišljenju, Martín se najbolje snalazi u ulozi napadača, iako može igrati i na krilnim pozicijama.

Objasnio je da je igrač stigao u završnoj fazi slaganja momčadi, kada je njezina struktura već bila formirana. Uz to, konkurencija na krilima iznimno je jaka, pa će mu trebati vremena za potpunu prilagodbu.

Ipak, Garcia vjeruje u njegove mogućnosti i smatra da će, nastavi li kvalitetno raditi, pokazati svoju vrijednost.

Tko će zamijeniti Dalissona?

Jedno od važnijih pitanja uoči dvoboja s Goricom jest i nadomještanje izostanka Dalissona, koji ima značajnu ulogu u Garcijinoj momčadi.

Trener Hajduka posebno je istaknuo njegove obrambene kvalitete, fizičke sposobnosti i doprinos momčadskoj igri.

Objasnio je da će priliku dobiti igrač nešto drugačijih karakteristika, od kojeg će se očekivati da ispuni zahtjeve momčadi u oba smjera, kako u obrani tako i u napadu.

Posebne pohvale Šotičeku i Hrgoviću

Na konferenciji je bilo riječi i o Marinu Šotičeku te Šimunu Hrgoviću, koji su se našli na širem popisu hrvatskog izbornika Slavena Bilića.

Garcia smatra da Hajduk ima više igrača koji kvalitetom mogu pomoći hrvatskoj reprezentaciji, a posebno je zadovoljan razvojem spomenute dvojice.

Za Hrgovića je istaknuo da s njim radi duže vrijeme te da jasno vidi njegov napredak. Posebno cijeni njegovu inteligenciju, radne navike i sposobnost igranja na različitim pozicijama.

Pohvalio je i Šotičeka, koji sve bolje razumije taktičke zahtjeve momčadi. Kao primjer njegova napretka izdvojio je utakmicu protiv Istre, u kojoj je pokazao spremnost za povratak u obranu i izvršavanje defenzivnih zadataka.

Garcia smatra da talent sam po sebi nije dovoljan te da je za napredovanje potrebno stalno usavršavanje i razumijevanje igre.

Posebno ga veseli suradnja dvojice mladih nogometaša, koji se dobro nadopunjuju, odgovorno izvršavaju obrambene zadatke i predstavljaju prijetnju u napadu.

Njihovu međusobnu povezanost smatra važnim adutom Hajduka, naglašavajući da je slične uspješne igračke kombinacije imao priliku vidjeti i tijekom rada u svojim prethodnim klubovima.