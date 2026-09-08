Hajduk danas gostuje u mjestu s 504 stanovnika: Igrat će na ovom stadionu

Hajduk danas od 16:30 gostuje kod Vardarca u šesnaestini finala Hrvatskog kupa. Splitska momčad u Baranju stiže nakon niza pozitivnih rezultata, a trener Gonzalo Garcia trebao bi ponovno pružiti priliku igračima koji su dosad imali manju minutažu. Prijenos utakmice je na kanalu MAXSport 1.

Hajdukov niz započeo je pobjedom protiv Rakówa u Poljskoj i plasmanom u Konferencijsku ligu. Uslijedile su uvjerljive pobjede protiv Lokomotive i Rudeša, dok je prethodno svladan i Osijek, unatoč čak devet promjena u početnom sastavu. Sličan pristup očekuje se i danas, budući da Hajduk u nedjelju na Poljudu dočekuje Slaven Belupo.

No, osim rezultatskog značaja, današnja utakmica donosi i zanimljivu priču o domaćinu. Vardarac je malo baranjsko naselje u sastavu Općine Bilje, desetak kilometara od Osijeka, koje prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima 504 stanovnika. Upravo ondje Hajduk će igrati na modernom stadionu čija vrijednost premašuje sedam milijuna eura.

Stadion s VAR sobom, teretanom i natkrivenom tribinom

V Arena otvorena je u kolovozu 2025. godine, a riječ je o sportskom kompleksu vrijednom više od 7,3 milijuna eura. Projekt su zajednički financirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske, pri čemu je svaka strana osigurala približno polovicu sredstava.

Stadion je projektiran prema visokim infrastrukturnim standardima i posjeduje uvjete za UEFA B licencu. Posebno se ističe natkrivena tribina s približno 500 sjedećih mjesta, gotovo koliko i samo mjesto ima stanovnika.

Kompleks uključuje klupske prostorije, teretanu, svlačionice za djecu i odrasle, prostorije za suce i medije, VAR sobu, prostoriju za doping-kontrolu, parkiralište i ugostiteljske sadržaje. Riječ je o infrastrukturi koja nadilazi potrebe lokalnog trećeligaša i kakvom se ne mogu pohvaliti ni brojni klubovi iz viših hrvatskih rangova.

Od Međužupanijske lige do utakmice s Hajdukom

Vardarac je posljednjih godina napravio značajan rezultatski iskorak. Nakon što je u sezoni 2022./23. osvojio Kup Osječko-baranjske županije i završio peti u Međužupanijskoj ligi Osijek-Vinkovci, godinu kasnije bio je drugoplasirani u prvenstvu.

Vrhunac je stigao u sezoni 2024./25., kada je osvojio naslov prvaka Međužupanijske lige Osijek-Vinkovci s 83 boda iz 30 utakmica, uz 27 pobjeda, dva remija i samo jedan poraz. U prvoj sezoni u Trećoj NL Istok završio je na 11. mjestu i osigurao ostanak, a uspješnu sezonu zaokružio je osvajanjem županijskog Kupa. U finalu je u lipnju 2025. uvjerljivo svladao Radnički Dalj sa 6:0.

Nakon tri odigrana kola aktualne sezone Vardarac je trećeplasirana momčad 3. NL Istok. Ispred njega nalaze se Tomislav iz Donjih Andrijevaca i Tomislav iz Cerne, dok su na začelju nekadašnji prvoligaši Marsonia i Belišće.

"Igrači su dobili slobodan dan ili skraćeno radno vrijeme"

Trener Vardarca je nekadašnji veznjak Osijeka Marko Dinjar, koji je u razgovoru za Glas Slavonije opisao atmosferu uoči dolaska Hajduka.

"Pokušavao sam je držati mirnom i maknuti dečke od euforije. No koliko god se ja trudio, nisu baš imali mira, zovu ih ljudi sa svih strana, traže ulaznice, raspituju se o utakmici...

Naravno da je i kod igrača poseban osjećaj, ipak stiže Hajduk, dolaze TV kamere... Meni je najvažnije da su igrači koji rade uspjeli dobiti slobodan dan ili skraćeno radno vrijeme da popodne stignu na utakmicu i pokušaju se što bolje suprotstaviti Hajduku, koji u posljednje vrijeme izgleda odlično i baš gazi", rekao je Dinjar.

Hajduk je nakon šest kola vodeća momčad SuperSport HNL-a s 13 bodova, koliko ima i Dinamo, koji je odigrao utakmicu manje. Današnji susret u Vardarcu bit će prilika za nastavak pozitivnog niza, ali i za domaćina da pred svojim navijačima odigra jednu od najvećih utakmica u klupskoj povijesti.