Hajduk bez obzira na popodnevni rezultat može ostati prvi, evo kako

Hajduk danas s početkom od 17 sati igra protiv Ruijeke u sklopu 8. kola SuperSport HNL-a, a Splićani će usprkos rezultatu biti prvi.

Bijeli su se u šestom kolu popeli na prvo mjesto s kojeg će otići i na reprezentativnu pauzu. Naime, jučer je Osijek remizirao s Varaždinom i tako došao na 16 bodova, isto koliko ima i Hajduk, no Splićani imaju bolju gol razliku (+11) u odnosnu na momčad s Drave (+6). Trećeplasirani je Varaždin koji ima 15 bodova koji je odigrao sve utakmice.

Jedina je izravna prijetnja Hajduku Dinamo koji ima 13 bodova i dvije utakmice manje. Modri igraju protiv Lokomotive od 20 sati kada će i zaključiti kolo, no trebaju zabiti minimalno čak četiri pogotka ukoiiko Hajduk odigra neriješeno kako bi ih preskočili na ljestvici ili manje od četiri pogotka ukoliko momčad trenera Garcije izgubi u Rijeci. Splićani su s Lokomotivom odigrali 2:0 na Poljudu.

