Hajduk bacio oko na opasnog napadača: O njegovu dolasku sve bi se moglo znati za nekoliko dana

Kako Dalmacija Danas neslužbeno doznaje, sportskoj upravi Hajduka zanimljiv je Sory Ibrahim Diarra, 26-godišnji malijski napadač koji trenutačno nastupa za norveški FK Haugesund.

Ipak, u ovom trenutku još ništa nije konkretizirano niti je postignut bilo kakav dogovor između zainteresiranih strana. Diarra se nalazi među igračima koje Hajduk prati i razmatra kao moguće pojačanje u napadu, ali cijela priča zasad je tek u početnoj fazi.

Više detalja o planovima splitskog kluba, kao i o mogućnosti njegova eventualnog dolaska na Poljud, trebalo bi biti poznato tijekom idućeg tjedna.

Diarra je rođen 28. veljače 2000. godine, visok je 187 centimetara, a najbolje se snalazi na poziciji središnjeg napadača. Za Haugesund je potpisao u veljači 2023. godine, dok mu ugovor s norveškim klubom traje do kraja 2026. godine.