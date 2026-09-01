Hajdučko srce ove sezone posthumno dodijeljeno Jurici Gizdiću

KNH Torcida i ove je godine kao nagradu za požrtvovnost, zalaganje, srčanost i predan hajdučki duh na terenu i izvan njega dala prestižnu nagradu - Hajdučko srce. Tribine su igrališta u Vukovarskoj bile gotovo dupkom pune usprkos vrućini, a nakon prve polufinalne utakmice odigrane između C. B. Sea Wolfa - Sol Nauta Yacht Managment i Špigule, nagrada je posthumno uručena Jurici Gizdiću, a preuzeo je njegov brat Ćiro.

Ove je godine, kao i prošle, Hajdučko srce imalo posebnan, redizajnirani trofej – upečatljiva i simbolična oblika, anatomsko srce isklesano u kamenu.

Posljednji je dobitnik Hajdučkog srca bio Marko Livaja prošle sezone. Čak 9 puta trofej nije bio dodijeljen, a to su bile sezone 2005./2006., 2008./2009., 2014./2015., 2015./2016, te niz od 2017./2018. do 2021./2022. kada je trofej dobio Livaja i 2023./2024.

Emotivnim je govorom Torcida najavila Gizdića, kao čovjeka bez čijeg se rada Hajdukova povijest ne bi ni poznavala.

"Postoje oni koji su Hajdukovu povijest stvarali na terenu. Postoje oni koji su ga vodili, gradili i čuvali. A postoje i ljudi bez kojih dio te povijesti danas možda ne bismo ni poznavali.

Njegov teren bili su arhivi. Njegov balun dokumenti, stare novine, fotografije, zapisnici, knjige i uspomene. Njegova utakmica trajala je desetljećima.

Jurica Gizdić volio je Hajduka kao navijač, istraživao kao kroničar i posvetio mu svoj život. Svojim radom pomagao je od zaborava sačuvati dijelove bogate prošlosti voljenog kluba koja se ne pamti samo po utakmicama i trofejima, nego i po generacijama koje su za njega živile. Kluba koji je bio, ostao i ostat će način života.

Večeras, u Vukovarskoj, na igralištu Torcida Kupa, posthumno Hajdučko srce u njegovo je ime primio njegov brat Ćiro.

Jurica je desetljećima čuvao Hajdukove uspomene, a od večeras Torcida čuva uspomenu na njega.

Hvala ti, Jurica.

Počivao u miru Božjem", poručila je Torcida.

Potom se publici obratio brat Ćiro naglasivši da je Jurica svojom ljubavi prema Hajduku zarazio cijelu obitelj te je zahvalio Torcidi na ovoj nagradi.

Prvi je dobitnik trofeja bio Ante Miše u sezoni 1993./1994., a po dva su puta trofej osvajali Nenad Pralija, Stipe Pletikosa i Marko Livaja.