Hajdučko srce na djelu u Pločama: Svih 50 fotografija nestalo sa zidova u samo 15 minuta

Humanitarna izložba starih fotografija Hajduka održana je sinoć u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, a odaziv posjetitelja nadmašio je očekivanja organizatora. Svih 50 izrađenih fotografija pronašlo je svoje nove vlasnike u samo 15 minuta nakon otvorenja izložbe.

Izložbu je organiziralo Društvo prijatelja Hajduka Ploče, a sav prihod od prodaje fotografija namijenjen je obitelji iz Omiša kojoj je u požaru izgorjela obiteljska kuća.

Fotografije Hajduka iz 70-ih i 80-ih godina

Posjetitelji su imali priliku vidjeti i kupiti stare fotografije Hajduka autora Leonarda Della Vege, nastale tijekom 1970-ih i 1980-ih godina. Fotografije su ovom prilikom prvi put javno izložene upravo u Pločama.

Iz DPH Ploče nakon održane izložbe nisu skrivali zadovoljstvo odazivom. "Ponosni i zahvalni posjećenošću izložbe i odazivom na sudjelovanje u humanitarnoj akciji, čime smo se još jednom uvjerili u solidarnost i zajedništvo hajdučkoga puka. Dovoljno govori činjenica da je svih 50 izrađenih fotografija 'nestalo' sa zidova u roku od 15 minuta nakon otvorenja izložbe", objavili su.

Posebno su istaknuli činjenicu da su fotografije upravo u Pločama prvi put predstavljene javnosti.

"Posebna nam je čast što su fotografije po prvi puta izložene javnosti baš u našim Pločama, zbog čega se još jednom zahvaljujemo pločanskom zetu Leu Lendiću, poznatijem kao Leonardo Della Vega", poručili su.

Zahvalili svima koji su pomogli

DPH Ploče zahvalio je i Pučkom otvorenom učilištu Ploče na podršci i suradnji u organizaciji događaja, kao i Turističkoj zajednici Grada Ploča. Zahvalu su uputili i Klapi Strada, koja je sudjelovala u emotivnom otvorenju izložbe, Marinu Vrgoču, kao i HNK Hajduk Split, čiji su predstavnici svojim dolaskom uveličali događaj.

"Fotografija živi vječno!", zaključili su iz DPH Ploče.

Humanitarna akcija još je jednom pokazala koliko snažna može biti povezanost hajdučke zajednice kada je potrebno pomoći onima koji su se našli u teškoj životnoj situaciji. Ono što je započelo kao izložba fotografija iz bogate povijesti splitskog kluba pretvorilo se u večer solidarnosti u kojoj su Pločani u vrlo kratkom roku pokazali veliko hajdučko srce.