Close Menu

Hajdučko srce na djelu u Pločama: Svih 50 fotografija nestalo sa zidova u samo 15 minuta

Pločani su pokazali veliko hajdučko srce
dph-ploce 29

Humanitarna izložba starih fotografija Hajduka održana je sinoć u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, a odaziv posjetitelja nadmašio je očekivanja organizatora. Svih 50 izrađenih fotografija pronašlo je svoje nove vlasnike u samo 15 minuta nakon otvorenja izložbe.

Izložbu je organiziralo Društvo prijatelja Hajduka Ploče, a sav prihod od prodaje fotografija namijenjen je obitelji iz Omiša kojoj je u požaru izgorjela obiteljska kuća.

Fotografije Hajduka iz 70-ih i 80-ih godina

Posjetitelji su imali priliku vidjeti i kupiti stare fotografije Hajduka autora Leonarda Della Vege, nastale tijekom 1970-ih i 1980-ih godina. Fotografije su ovom prilikom prvi put javno izložene upravo u Pločama.

Iz DPH Ploče nakon održane izložbe nisu skrivali zadovoljstvo odazivom. "Ponosni i zahvalni posjećenošću izložbe i odazivom na sudjelovanje u humanitarnoj akciji, čime smo se još jednom uvjerili u solidarnost i zajedništvo hajdučkoga puka. Dovoljno govori činjenica da je svih 50 izrađenih fotografija 'nestalo' sa zidova u roku od 15 minuta nakon otvorenja izložbe", objavili su.

Posebno su istaknuli činjenicu da su fotografije upravo u Pločama prvi put predstavljene javnosti.

"Posebna nam je čast što su fotografije po prvi puta izložene javnosti baš u našim Pločama, zbog čega se još jednom zahvaljujemo pločanskom zetu Leu Lendiću, poznatijem kao Leonardo Della Vega", poručili su.

DPH Ploče pokrenuo veliku humanitarnu akciju za obitelj iz Omiša: Hajdučke fotografije za pomoć nakon požara

Zahvalili svima koji su pomogli

DPH Ploče zahvalio je i Pučkom otvorenom učilištu Ploče na podršci i suradnji u organizaciji događaja, kao i Turističkoj zajednici Grada Ploča. Zahvalu su uputili i Klapi Strada, koja je sudjelovala u emotivnom otvorenju izložbe, Marinu Vrgoču, kao i HNK Hajduk Split, čiji su predstavnici svojim dolaskom uveličali događaj.

"Fotografija živi vječno!", zaključili su iz DPH Ploče.

dph-ploce 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Humanitarna akcija još je jednom pokazala koliko snažna može biti povezanost hajdučke zajednice kada je potrebno pomoći onima koji su se našli u teškoj životnoj situaciji. Ono što je započelo kao izložba fotografija iz bogate povijesti splitskog kluba pretvorilo se u večer solidarnosti u kojoj su Pločani u vrlo kratkom roku pokazali veliko hajdučko srce.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0