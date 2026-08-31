Hajdučko će srce u utorak imati novog dobitnika, Torcida jasna: "Borbenost, zalaganje, karakter i ponašanje prema Klubu vrijednosti su koje ova nagrada stavlja u prvi plan"

Hajdučko će srce imati novog dobitnika. U utorak će se na terenu Torcida kupa održati dodjela prestižne nagrade koju Torcida dodjeljuje od sezone 1993./1994. najpožrtvovnijem igraču Hajduka i odaje priznanje pojedincima koji svojim odnosom prema dresu i Klubu pokazuju primjer i putokaz.

Torcida je na svom službenom kanalu navela da su "borbenost, zalaganje, karakter i ponašanje prema Klubu vrijednosti su koje ova nagrada stavlja u prvi plan. Upravo zato, Hajdučko srce ima posebno značenje za dobitnike i za navijače."

Iako se nagrada dodjeljuje više od tri desetljeća, bilo je sezona u kojima nije bila dodijeljena i to u sezonama 2005./2006., 2008./2009., 2014./2015., 2015./2016., 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. te 2023./2024.

Dva su puta Hajdučko srce dobili Nenad Pralija u sezonama 1994./1995. te 1995./1996., Stipe Pletikosa u sezonama 1999./2000. te 2001./2002. i Marko Livaja u sezonama 2021./2022. i 2024./2025.

Dodjela nagrade održat će se sutra u Vukovarskoj od 21:10.