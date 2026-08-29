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Hajdučice upisale visoku pobjedu na otvaranju prvenstva

Bijele su upisale pobjedu na otvaranju prvenstva
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Nogometašice ŽNK Hajduka danas su od 11 sati igrale svoju prvu prvenstvenu utakmicu ove sezone. Hajdučice su u Zmijavcima u sklopu 2. kola slavile protiv Međimurja visokom pobjedom od 6:1.

Gošće su prve povele u 5. minuti kada je Gotal zabila za 0:1, a onda je Ibsen požutjela u 17. minuti. Bijele su se vratile preko Marković koja je u 29. minuti zabila za 1:1 i upisala prvijenac u dresu Hajduka. Šest je minuta kasnije Erceg zatresla mrežu za vodstvo 2:1, a do kraja poluvremena Čanjevac je u drugoj minuti nadokande zabila za 3:1.

Drugo je poluvrijeme donijelo svježinu. U 60. je minuti trener Matulović mijenjao: Prskalo, Bakalar i Živković izišle su iz igre, a zamijenile su ih Bošnjak, Bagarić i Pedić, što je dobro urodilo plodom. Svježa Bagarić u 62. je minuti zatresla mrežu za 4:1. Potom su Donkić i Vlajčević zamijenili Vlastelicu i Čanjevac u 67. minuti, a 86. je minuti Vlajčević postigla pogodak za prednost od četiri gola. Konačnih 6:1 također je postavila Vlajčević u prvoj minuti nadoknade. 

Bijele će u idućem kolu otputovati na gostovanje kod Agrama, dok ih u srijedu čeka uzvrat kod danske Fortune Hjørring.

 

ŽNK HAJDUK: Matković - Prskalo, Dulčić, Herceg, Brnić - Vanjak, Bakalar, Vlastelica - Živković, Marković, Čanjevac 

Klupa: Kalač, Pedić, Doknić, Bagarić, Kalaš, Vlajčević, Bošnjak

ŽNK MEĐIMURJE ČAKOVEC: Bartolić, Varga, Dantas, Damjanović, Ibsen - Glenn, Japic, Gavrić, Radi - Madić, Gotal

Klupa: Kelava, Fot, Kršljin Stojić, Cirkvenčić, Jalošovec

 

 

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