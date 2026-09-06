Hajdučice upisale poraz u trećem kolu

Nogometašice Hajduka poražene su u prvom derbiju nove sezone. u 3. kolu SuperSport HNLŽ-a. Na stadionu u zagrebačkom Sigetu bolja je bila ekipa Agrama koja je slavila rezultatom 2:1.

Agram je poveo preko Lubine u 27. minuti, a četiri je minute kasnije Stanić udvostručila vodstvo Agrama.

Trener Hajduka Damir Matulović na poluvremenu je izvršio četiri zamjene, a Bijele su bile bolje u nastavku utakmice. Iako su nekoliko puta sijevnule pred golom domaće vratarke, pogodak su zabile u 76. minuti: Živković je ubacila iz slobodna udarca, a Bošnjak je pospremila loptu u mrežu za konačnih 2:1.

Hajdučice će u idućem susretu ugostiti Goricu na Poljudu u sklopu 4. kola SuperSport HNLŽ-a.

ŽNK HAJDUK: Kalač - Prskalo, Pedić, Dulčić, Bukač - Bagarić, Bakalar, Kukavica - Marković, Vlastelica, Čanjevac

Klupa: Matković, Brnić, Vanjak, Živković, Vlajčević, Bošnjak, Herceg