Hajdučice upisale pobjedu u Dalmatinskom derbiju

Nogometašice Hajduka i Donata danas su s početkom od 12:30 igrale utakmicu 12. kola SuperSport HNLŽ-a, a slavile su Bijele rezultatom 2:0.

Na kišom okupanom i natopljenom Poljudu Bijele su povele u 9. minuti: nakon kornera Brnić je pogodila gredu, a Prskalo bila na odbijenoj i glavom poslala loptu u gol za 1:0. U 30. je minuti Čanjevac povisila vodstvo: nakon obrane gostujuće vratarke Čanjevac je pogodila gredu, a onda je odbijenu loptu pospremila u mrežu za 2:0.

U drugom su dijelu Hajdučice bile opasnije. U 68. je minuti Bošnjak povisila vodstvo: nakon što je ušla u igru u drugom dijelu, poslala je bombu pod gredu gošći s 25 metara, a u 76. i 79. su minuti Bijele zatresle vratnicu.

Hajdučice su ovom pobjedom ostale drugoplasirane s utakmicom manje iza vodećeg Dinama, a toće nadoknaditi idući tjedan.