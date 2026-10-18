Hajdučice upisale pobjedu na gostovanju kod Osječanki

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 15 sati igrale utakmicu 8. kola SuperSport Prve HNLŽ protiv Osijeka u gostima, a slavile su Hajdučice rezultatom 0:2.

Ova je utakmica bila prva nakon reprezentativne pauze tijekom koje trenerDamir Matulović na raspolaganju nije imao sedam igračica koje su bile priključene reprezentaciji: Antoniju Dulčić, Janju Čanjevac, Lauru Vlastelicu, Anu Bakalar, Lanu Kukavicu, Barbaru Živković i Anu Mariju Marković.

Hajdučice su povele već u 7. minuti preko Živković, a samo dvije minute kasnije Kukavica je zabila za 0:2 na poluvremenu. U drugom je dijelu mijenjao trener Matulović, Kalaš i Vanjak zamijenile su Živković i Vlastelicu, a u 66. je minuti Kukavica zabila za 0:3. Minutu nakon Bošnjak je zamijenila Kukavicu, a Herceg Prskalo.

Domaće su nogometašice potom smanjile prednost u 71. minuti pogotkom Popić. Dvije je minute kasnije kod Hajdučica Vlajčević zamijenila Brnić, a u 80. je minuti Krunić ušla umjesto Petković. Potom je Stefanović zabila za 2:3, a onda je u 87. minuti Bošnjak postigla pogodak za 2:4. Domaće su mijenjale još dva puta, Muhvić i Ivković zamijenile su Nikšić i Prkačin, a konačnih 2:5 postavila je Bošnjak u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Bijele će u idućem kolu gostovati kod Međimurja Čakovec.